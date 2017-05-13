KKTC’den Sigara Ve Tütün Ürünleri...

Rum Gümrük Dairesi’nin polis ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, KKTC’den olduğu iddia edilen sigara ve tütün ürünleri tespit ettiği, olayla ilgili olarak 2 Romanyalı ile 1 Rum’un tutuklandığı belirtildi.

Filelefteros gazetesi, Rum Gümrük Dairesi ve polis işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan bir Romanyalı kadının evinde ve Güney Lefkoşa’daki büfesinde 4 bin 960 adet sigara ve bin gram sarma sigara için tütün, diğer Romanyalının evinde ise 6 bin 800 adet sigara, 6 bin 750 gr tütün tespit edilerek el konduğunu yazdı.

Evlerin birindeki arama sırasında, bölgede şüpheli seyreden bir aracın tespit edildiğini, kovalamanın ardından Kıbrıslı bir Rum’un kullandığı araçta, polis tarafından yapılan aramada 3 bin 600 adet sigara bulunduğunu ve sözkonusu Rum'un tutuklandığını yazan gazete, Kıbrıslı Rum’un benzer olaylara daha önce de karıştığını, ayrıca verdiği ifadede, sigaraların KKTC’den alındığını savunduğunu belirtti.