Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:50

KKTC’den Sigara Ve Tütün Ürünleri...

KKTC'den Sigara Ve Tütün Ürünleri...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Rum Gümrük Dairesi’nin polis ile yaptığı işbirliği çerçevesinde,  KKTC’den olduğu iddia edilen sigara ve tütün ürünleri tespit ettiği, olayla ilgili olarak 2 Romanyalı ile 1 Rum’un tutuklandığı belirtildi.

Filelefteros gazetesi, Rum Gümrük Dairesi ve polis işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan bir Romanyalı kadının evinde ve Güney Lefkoşa’daki büfesinde 4 bin 960 adet sigara ve bin gram sarma sigara için tütün, diğer Romanyalının evinde ise 6 bin 800 adet sigara, 6 bin 750 gr tütün tespit edilerek el konduğunu yazdı.

Evlerin birindeki arama sırasında, bölgede şüpheli seyreden bir aracın tespit edildiğini, kovalamanın ardından Kıbrıslı bir Rum’un kullandığı araçta, polis tarafından yapılan aramada 3 bin 600 adet sigara bulunduğunu ve sözkonusu Rum'un tutuklandığını yazan gazete, Kıbrıslı Rum’un benzer olaylara daha önce de karıştığını, ayrıca verdiği ifadede, sigaraların KKTC’den alındığını savunduğunu belirtti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis, Derinya Sınır Kapısı’nı Ziyaret Etti Anastasiadis, Derinya Sınır Kapısı’nı Ziyaret...
Ab’li Yetkililere Göre Kktc’nin Ab Müktesebatı’na Uyumu İçin “uzun Vadeli Geçiş Dönemi Gerekiyor” Ab’li Yetkililere Göre Kktc’nin Ab Müktesebatı’na...
Rum Meclis Başkanı “doha Forum 17”ye Katılıyor Rum Meclis Başkanı “doha Forum 17”ye Katılıyor
“müzakerelerde Hala Gidilecek Yol Var” “müzakerelerde Hala Gidilecek Yol Var”
Rum Eğitim Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti’ne Gidiyor Rum Eğitim Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti’ne Gidiyor
Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden Açtı Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden Açtı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Anastasiadis, Derinya Sınır Kapısı’nı...
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşamüzeri Derinya Sınır Kapısı’na “sembolik ziyaret”...

Haberi Oku