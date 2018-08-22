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KKTC’den Sigara İddiası

Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının, KKTC’den geldiği iddia edilen sigaraları satmak için sosyal medya aracılığıyla reklam eden 70 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tespit ettiği belirtildi.

KKTC’den Sigara İddiası

Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının, KKTC’den geldiği iddia edilen sigaraları satmak için sosyal medya aracılığıyla reklam eden 70 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tespit ettiği belirtildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:04
KKTC’den Sigara İddiası

Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının, KKTC’den geldiği iddia edilen sigaraları satmak için sosyal medya aracılığıyla reklam eden 70 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tespit ettiği belirtildi.
Tutuklanan söz konusu kişi, 7 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
Fileleftheros gazetesi, emekli olan 70 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, KKTC’den aldığı sigaraları sosyal medyada yaptığı reklamla satmaya çalıştığının tespit edildiğini yazdı.
Gazete, gümrük çalışanlarının, dün Güney Lefkoşa’da yaptığı aramalar sonucunda 70 yaşındaki Kıbrıslı Rum’a ait evde, toplam 2 bin Euro değerinde, 7 bin 500 gram sarma sigara için kullanılan tütün ve 2 bin 300 adet sigara bulduğunu belirtti.
Habere göre gümrüksüz mal bulundurmak suçundan tutuklanan Kıbrıslı Rum, verdiği ifade de tütün ürünlerini Lefkoşa bölgesindeki pazardan temin ettiğini ve bunların KKTC’den geldiğini bildiğini söyledi.
Kıbrıslı Rum ayrıca, son bir yılda, KKTC’den geldiğini bildiği başka 30 karton sigara aldığını da kabul etti.
Gazete söz konusu Kıbrıslı Rum’un, 7 bin Euro ceza ödemesinin ardından serbest bırakıldığını da yazdı.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 12:16
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