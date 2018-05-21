KKTC’den kaçak tütün geçirmeye çalışan Rum gözaltına alındı

KKTC’den Güney Kıbrıs’a yaklaşık 18 kilo kaçak tütün geçirmeye çalıştığı iddia edilen bir Rum’un, Rum polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Metehan Geçiş Kapısı’nda önceki akşam, Rum Gümrük personeli tarafından yapılan rutin kontroller sırasında, söz konusu şahsın aracında 2,5 kilo “Golden Virginia” ve 15,250 kilo “Old Holborn” marka sarma sigara tütünü ele geçirildiğini yazdı.

Haberde, kaçak tütünün toplam maliyetinin yaklaşık 6 bin 150 Euro olduğu ve şahsın, bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

