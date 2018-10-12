KKTC’den Güney Kıbrıs’a Kaçak Geçen Nijeryalı Polisin Elinden Kaçtı

Kıbrıslı bir Rum tarafından “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında araçla Güney Kıbrıs’a geçirilen ancak Rum polisi tarafından fark edilmesinin ardından tutuklanan Nijerya uyruklu şahıs, kelepçeli olduğu halde kaçmayı başardı.

Politis ve diğer gazeteler, Çarşamba gecesi saat 21:00 sularında gerçekleşen olayda, Kıbrıslı bir Rum’un, öğrenci olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Nijeryalı bir şahsı Metehan sınır kapısından aracıyla Güney Kıbrıs’a geçirdiğini yazdılar.

Gazete, Nijeryalı şahsın aracın arka koltuğunda yere saklandığını, sınır kapısında Rum kontrol noktasına gelen araçta yapılan kontrolde fark edilmesi sonrasında ise sınır kapısında görev yapan polis tarafından tutuklandığını belirtti.

Görevli Rum polisinin Nijeryalıya kelepçe taktığını ve Kıbrıslı Rum’un aracına oturarak en yakın karakola doğru harekete geçtiklerini vurgulayan gazete, araç sınır kapısından yüz metre ilerlemişken arka koltukta oturan Nijeryalı’nın kapıyı açarak araçtan atladığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum araç sahibinin tutuklanırken, söz konusu Nijeryalı’yı arama çalışmaları devam ediyor.

Nijeryalı’nın kaçmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle ise Rum polisi hakkında soruşturma başlatıldı.