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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen 15 suriyeli

KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen 15 suriyeli

21 Ağustos 2018 Salı 09:04
KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen 15 suriyeli

KKTC’den, Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen 15 Suriyeli’nin, dün, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Akaki” (Akça) bölgesinde, yaya olarak tespit edildikleri ve bulunmalarının ardından hemen siyasi sığınma talep ettikleri belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Arap kökenli 14 erkek ve bir çocuğun, dün, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Akaki”(Akça) bölgesinde yaya olarak, vatandaşlar tarafından tespit edildiğini, daha sonra ise polise haber verildiğini yazdı.
İlk önce, Astromerit Polis Karakolu’na götürülen ve daha sonra Kıbrıs’a geliş koşullarının tespiti için Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi yetkilileri ile sözde “Omorfo polisi” tarafından sorgulanan Suriyelilerin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a “Avlona” (Gayretköy) üzerinden , yürüyerek geçtiklerinin tespit edildiğini yazan gazete, söz konusu göçmenlerin, insan tacirleri tarafından, Güney Kıbrıs’a nasıl geçeceklerinin gösterildiği,  KKTC’deki söz konusu noktaya  götürüldüğü,  daha sonra karanlık ve ağaçlardan faydalanarak  Güney Kıbrıs’a geçmeyi başardıklarını belirtti. 
Habere göre söz konusu göçmenler siyasi sığınma talebinde bulundu. 
Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin verilerine dayanarak siyasi sığınma talep edenlerin rakamlarına yer verdi.
Habere göre 2015 yılında  bin 213, 2016’da bin 601, 2017’de ise 2 bin 480 yabancı siyasi sığınma başvurusunda bulundu.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 13:13
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