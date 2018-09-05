KKTC’den Alınan İlaç Ve Tarımsal Ürün Artık “Yasak” Değil

RUMLAR KKTC’DEN SATIN ALDIKLARI BİR AYLIK KİŞİSEL KULLANIM AMAÇLI İLAÇ VE 3 KİLOYA KADAR TARIM ÜRÜNÜ GÜNEY’E GEÇİREBİLİYOR



Rum yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki fiyat farkı üzerine KKTC’den alınan ilaç ve meyvenin Güney’e geçirilmesindeki yasağı kaldırdı.

Politis yasağın, KKTC’den akaryakıt alımının yasak olduğuna dair Rum Gümrük Dairesi genelgesinin gürültü koparması üzerine Rum Dışişleri Bakanı’nın çağrısıyla geçen Temmuz ayında düzenlenen toplantıda Yeşil Hat Tüzüğü’nün “değiştirilmesi, daha doğrusu izahı” ile kaldırıldığını haber verdi.

Gazete “İlaca Yeşil Işık… Üç Kiloya Kadar Meyveye De” başlıklı haberinde Yeşil Hat Tüzüğü’nde “değişiklik/izah yapılmasının ardından” Rum Gümrük Dairesi’nin son dönemde KKTC’den satın alınan “kişisel kullanım maksatlı ve bir aylık ihtiyaç oranında ilaca ve 3 kiloya kadar meyve” izin vermekte olduğunu yazdı.

Habere göre, Gümrük Dairesi KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında bulunan Rum Gümrük birimlerine yazılı talimat göndererek Ağustos ayı başlarından beri “yalnızca kişisel kullanım için, bir aylık tedavi süresi için ve kişinin, kullanımından doğabilecek sonuçları konusunda sorumluluğun şahsına ait olduğuna dair belge imzalamak suretiyle” KKTC’den alınan ilaçların Güney’e geçişine izin veriyor.

Gümrük Dairesi’nin yazılı talimatı, kamunun bilgilenmesi maksatlı birkaç haftadır Gümrük kontrol noktalarında asılı bulunuyor. Talimatta “kişisel kullanım için olduğu kuşkulu, üzerinde işaret bulunmayan veya yanıltıcı işareti olan ilaçlar ile tarımsal ilaçların” Güney’e geçirilmesinin yasak olmaya devam ettiği de belirtiliyor.

Rum Gümrüğü ayrıca, KKTC’den Güney’e 3 kiloya kadar tarımsal ürün (meyve) geçirilmesine de izin vermeye başladı, ancak “hayvan ve hayvan ürünlerinin (et, süt, süt ürünü, deri, tüy, tarımsal gübre, v.b.) Güney’e geçirilmesi yasağı sürüyor. Habere göre, sadece Kıbrıs Türk Ticaret Odası belgesini taşıyan balık ticaretine müsaade ediliyor.

