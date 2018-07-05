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KKTC’den Akaryakıt Alımında Yönelik Uygulama Netleşti

KONTROLLER AKARYAKIT TİCARETİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

KKTC’den Akaryakıt Alımında Yönelik Uygulama Netleşti

KONTROLLER AKARYAKIT TİCARETİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:57
KKTC’den Akaryakıt Alımında Yönelik Uygulama Netleşti


KONTROLLER AKARYAKIT TİCARETİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kıbrıslı Rumların araçlarıyla KKTC’ye geçerek akaryakıt almaları konusunu ele aldı.
Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, sınır kapılarında akaryakıt kontrollerinin, akaryakıt ticaretini önleyecek şekilde devam etmesi kararı alındığını yazdılar.
Gazete, toplantıda beklenen şeyin gerçekleştiğini ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik akaryakıt ticaretinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin devam etmesi kararının yinelendiğini belirtirken, kişisel sebeplerle KKTC’ye geçen kişilerin ise mümkün mertebe rahatsız olmamaları gerektiğinin vurgulandığını aktardı.
Gazete, ticari araçların KKTC’den akaryakıt almalarının tespiti için kontrollerin süreceğini ancak geçtiğimiz hafta uygulanan ve ticari olmayan araçların kontrole tabi tutulmasının sona erdirildiğini vurguladı.
Haberde, Rum Hukuk Dairesi’nin akaryakıt ticaretine ilişkin geçtiğimiz hafta yayınladığı hukuki görüşe de ayrıntılı şekilde yer verilirken, bu görüşün ticari araçlar dışındaki kişisel araçlara ilişkin kısmının uygulanmasına yönelik dünkü toplantıda karar üretilmediği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 12:27
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