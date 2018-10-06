KKTC’deki Kültürel Miras Konusu UNESCO’ya Taşınıyor

KKTC’deki kültürel ve dini mirasın “tahrip edilmesi”, AB Eğitim Kültür ve Spordan Sorumlu Komisyon Üyesi Tibor Navracsics tarafından UNESCO’nun gündemine getirilecek.

Alithia gazetesi, AB Eğitim Kültür ve Spordan Sorumlu Komisyon Üyesi Tibor Navracsics’in KKTC’deki kültürel ve dini mirasın tahrip edilmesi iddialarını, UNESCO’nun Paris’te düzenlenecek bir sonraki toplantısında gündeme getireceğini yazdı.

Gazete, DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun Navracsics’le konu hakkında bir görüşme yaptığını ve KKTC’deki dini ve kültürel mirasın 1974 Barış Harekatı sırasında ve sonrasında büyük tahribata uğradığı iddialarını aktardığını yazan gazete, Navracsics’in bu konudaki verileri kendisine iletmesini Hristoforu’dan talep ettiğini bildirdi.

Habere göre Hristoforu açıklamasında, Navracsics’le görüşmesinde ayrıca, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin söz konusu bu “tahribata yeterince karşılık veremediğini” belirttiğini, bu yüzden komiteye yönelik ödeneklerin arttırılmasını talep ettiğini de dile getirdi.