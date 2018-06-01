banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99112
ALTIN
192.752
DOLAR
4.6076
STERLİN
6.1237
EURO
5.3850
Polisten uyarı
Son Dakika
POLİSTEN UYARI
Lefkoşa’da asayiş ve huzur operasyonu
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
8 bin 154 üreticiye 23 milyon TL ödendi
8 BİN 154 ÜRETİCİYE 23...
**KIBRIS MANŞET 7500 ADET**
**KIBRIS MANŞET 7500 ADET**
banner282
Flaş Haber
Polisten uyarı
Kapat

“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 78 yaşındaki Nikolas Skuridis isimli Kıbrıslı Rum’a, Kozanköy’deki malını iade etmesi ve Skuridis’in bölgede “inşaat çalışmaları başlatmasının” KKTC basınında haber olmasının ardından, konu bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 78 yaşındaki Nikolas Skuridis isimli Kıbrıslı Rum’a, Kozanköy’deki malını iade etmesi ve Skuridis’in bölgede “inşaat çalışmaları başlatmasının” KKTC basınında haber olmasının ardından, konu bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

01 Haziran 2018 Cuma 08:44
“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 78 yaşındaki Nikolas Skuridis isimli Kıbrıslı Rum’a, Kozanköy’deki malını iade etmesi ve Skuridis’in bölgede “inşaat çalışmaları başlatmasının” KKTC basınında haber olmasının ardından, konu bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.


Alithia gazetesi “Nikolas’ın Dönüşü… 44 Yıldan Sonra İşgal Altındaki Bölgelerdeki Köyüne Gerçek Anlamda Dönen İlk Kıbrıslı Rum Göçmen” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Skuridis’in gazeteye açıklamasına yer verdi.


Şu an “Agios Dometios” (Ay. Demet) bölgesinde yaşamını sürdüren Skuridis’in, gazeteye yaptığı açıklamada, eşine büyüdüğü eve yeniden yerleşmek istediğini ve yaşamının sonuna kadar burada oturmayı istediğini söylediğini yazan gazete, Skuridis’in, eşinin ise henüz karar vermediğini ifade ettiğini aktardı.


Gazete Skuridis’in köye yerleşme kararının, köy sakinleri arasında endişeye, inşa çalışmalarının başlamasının da tepkilere neden olduğunu ekledi.

banner277

Politis gazetesi ise “Lapta Larnakası (Kozanköy)’e İnşa Ediyor- Komisyon Skuridis’e Malını İade Etti- Planları Çıkardı, İzinleri Aldı- Nikolas’ın Dönüşü” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, gazetenin bir araya geldiği Skuridis’in “devam etmeye kararlı olduğunu” söylediğini iletti.


Skuridis’in 1955–59 dönemlerinde EOKA’cı olduğunu, 2004 yılında Annan Planı için gerçekleştirilen referandumda ise “hayır” çıkmasını desteklediğini ileri süren gazete, Skuridis’in Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurma kararını ise, kendi izah ettiği üzere, “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir perspektifin olmadığı 2010 yılları sonunda aldığını” ekledi.


Haber Haravgi’de ise “İşgal Altındaki Bölgelerdeki Malını Aldı ve İnşa Ediyor” başlığıyla yer buldu.


       


banner288
Son Güncelleme: 01.06.2018 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi
Guterres Çerçevesine İlişkin Tartışmalar Sürüyor...
Guterres Çerçevesine İlişkin Tartışmalar Sürüyor...
Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!
Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!
"Anastasiadis: “Türk Ambargosunu Sonlandırma Çalışmaları Yoğunlaşacak”
"Anastasiadis: “Türk Ambargosunu Sonlandırma Çalışmaları Yoğunlaşacak”
Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...
Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...
“Rusların Hesaplarına Makas”
“Rusların Hesaplarına Makas”
Limasol’da İki Genç Araç Çalmaktan ve Uyuşturcudan Tutuklandı
Limasol’da İki Genç Araç Çalmaktan ve Uyuşturcudan Tutuklandı
Avrupa’daki Kıbrıslı Rumlar Geri Dönüyor...
Avrupa’daki Kıbrıslı Rumlar Geri Dönüyor...
Timsah Parkı Projesi İptal Oldu
Timsah Parkı Projesi İptal Oldu
Partilerin Ledra Palace Toplantısı
Partilerin Ledra Palace Toplantısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim