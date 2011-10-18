KKTC’deki kanser vakaları dünya ortalamalarının üstünde

KKTC’deki kanser vakalarının dünya ortalamalarının üstünde olduğu ve bunun önünde geçmek için ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Elektrik santrallerinin filtrelenmesi, yiyecek ve içeceklerdeki pestisitin standartların üzerinde olması halinde bunların imha edilmesi ve üreticilerin bu konuda eğitime tabi tutulması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, ivedilikle alınması gereken önlemler olarak sıralandı.

Türk Pediatrik Onkoloji Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun desteği ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde “Pediatrik Onkoloji Farkındalığını Artırma” toplantısı düzenledi.

Golden Tulip Otel’de dün akşam yer alan toplantı Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nüket Gündüz, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Cemal Mert ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi’nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış Konuşmalarının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Mehmet Kantar “Pediatrik Kanserde Epidemiyoloji ve Etiyoloji” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı üyesi Prof Dr. Rejin Kebudi “Pediatrik Solid Tümörlerde Belirti ve Bulgular” konulu konuşmasını yaptı.

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Volkan Hazar, “Çocuklarda Lösemide Belirti ve Bulgular, Periferik Yayma Değerlendirmesi” konusunda bir sunum yaptı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç Dr. Kudret Çağlar’ın yaptığı “Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı” konulu konuşma ile sunumlar sona erdi.

Toplantının sonunda tartışma bölümü ve kokteyl yer aldı.

KAŞİF

Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, konuşmasında, doktorluk mesleğinin çok değişik bir meslek olduğunu kaydederek doktorluğu “bir genç kıza aşık olmaktan öte bir şey” olarak nitelendirdi.

Kaşif, “Sevgiliniz, eşiniz , çocuğunuz olsa bile, onları bırakabilirsiniz ama hastanızı bırakamazsınız, hastanızı boşayamazsınız, mümkün değil, ettiğiniz yemine aykırı bir hareket olur” diye konuştu.

Konuşmasında sigaranın zararlarından da bahseden Kaşif, kimsenin sigara içmemesini istedi ve sigaranın mutluluk değil mutsuzluk getirdiğini söyledi.

“SAĞLIK TARAMALARI ÇOK ÖNEMLİ”

Sağlık taramalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaşif, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir süre önce meme kanseri taraması başlatıldığını hatırlattı. Sağlıkta farkındalık yaratmak ve bu şekilde insanların sağlığına daha fazla önem vermesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Kaşif, çocuklara da çok önem verdiklerini vurguladı. Çocuklar ne kadar sağlıklı yetişirse geleceğe o kadar sağlıklı ve yetişkin nesillerle ilerleneceğini dile getiren Kaşif, “kimsenin görmek istemediği illet” diye nitelendirdiği onkolojiye maalesef zaman zaman rastlandığını belirtti. Teknolojinin gelişimi ile onkoloji vakalarının arttığını söyleyen ve hastalığın artırmasında kimyasalların etkisinin de büyük olduğunu belirten Kaşif, “Yediğimizde, içtiğimizde, çevremizde havamızda her tarafta bu illete yön veren, bu illeti tetikleyici unsurlar var” dedi.

“SANTRALLERİN BACALARI FİLTRELENMELİ”

Dün meclisten geçirilen çevre yasası ile “artık daha temiz ve güzel bir çevre” diyerek yola çıkacaklarını ifade den Kaşif, çevre kirliliğini yok etmek için çalışacaklarını belirtti.

Santrallerden çıkan dumanların filtrelenmesi gerektiğini ifade eden Kaşif, hükümetin bu yöndeki çalışmalarının süreceğini dile getirdi. KKTC’nin radyoaktif haritasının şu an için temiz olduğunu ifade eden Kaşif, bakanlığa gelişinden bu yana iki kez ölçüm yapıldığını kaydetti.

“TİROİD KANSERLERİ ARTIYOR”

Guatırla ilgili hastalıkların ve tiroid kanserlerinin KKTC’de artmakta olduğunu dile getiren Kaşif, “Demek ki, bununla ilgili etkenler var ki bu hastalıklar artıyor” dedi ve önlemler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kaşif mide barsak kanserlerinin de son yıllarda arttığını, bunun yenilen içilen gıdalarda bulunan pestisitten (kimyasal kalıntı) kaynaklandığını kaydetti.

DEVLET LABARATUARI

Kaşif devlet laboratuarının birkaç ay içinde akredite olacağını ve ülkeye gelen her gıdanın tahlillerinin yapılacağını, limitlerin üzerinde kalıntı tespit edilmesi halinde bu ürünlerin ülkeye giremeyeceğini ifade etti.

Kaşif ülke içinde bahçe ve seralardaki ürünlerin de tahlillerinin yapıldığını, bu yıl üzümde çok fazla pestisite rastlandığını, üreticilere bitkilerin alabileceği ilaç zaman ve dozları konusunda eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

GÜNDÜZ

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nüket Gündüz de, konuşmasında, Vakıfla ilgili bilgiler verdi. Gündüz, Vakfın sadece Kuzey Kıbrıs sınırları içinde kalmayıp Güney’de bulunan Karaskakio Vakfı ile iş birliği sonucunda dünya ilik havuzunda Kıbrıslı Türkler’e ait bir rezerv oluşmasını sağladığını, oluşan bu rezervden 34 Kıbrıslı Türk’ün, dünyanın değişik yerlerindeki kanser hastası kişilere iliklerini bağışladıklarını anlattı.

MERT

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Cemal Mert de, KKTC’nin kanser bakımından bir anlamda şanslı bir anlamda da şanssız olduğunu söyledi. Total kanser vakalarının dünya ortalamalarının üstünde olmasının bir şanssızlık olduğunu ve bunu önlemek için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini dile getiren Mert, pediatrik onkoloji ve hematoloji doktorlarına ulaşmanın kolay oluşunun ve tedavinin devlet güvencesi altında oluşunun da bir şans olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bilgili ve bilinçli bir halk olduğunu ancak harekete geçmek konusunda başarılı olmadığını dile getiren Mert, Kıbrıs Türk Pediatri Derneğinin, harekete geçme konusunda ciddi adımlar attığını anlattı.

Anne sütünün önemi ve aşı kampanyası konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Mert, bu konularda Bakanlıktan ciddi bir destek aldıklarını da ifade etti.

Mert, Türkiye’den profesörlerin katılımı ile ilerleyen dönemde yapacakları bir çalıştayın ardından gerekirse ulusal aşı takviminin güncelleneceğini de kaydetti.

KKTC’de çocuk ölümlerinin dünya ortalamalarının çok altında olduğunu, bu hususta ailelerin büyük hassasiyetleri olduğunu anlatan, hematoloji ve onkoloji alanında uzmanların bulunduğunu, hasta güvensizlik sorununu da aştıklarını söyleyen Mert, ancak Devlet Hastanesi’nde pediatrik nörolog bulunmadığını, büyük sıkıntı yaratan bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

KEBUDİ

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi de, farkındalığı artırmanın çok önemli olduğunu söyledi ve hem Türkiye’de hem de KKTC’de pediatrik onkologların büyük bir fedakarlıkla çalıştığını ifade etti. Bu toplantıda erken tanı ve bulgu belirtilerini anlatacaklarını söyleyen Kebudi, erken tanının önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’taki eğitim düzeyinin yüksek oluşunun hem aileler hem de hekimler açısından olumlu bir durum olduğunu söyleyen Kebudi, bunun çocuk ölümlerinin az oluşunu getirdiğini ifade etti.

Kebudi, toplantıda tanının nasıl konacağı, hangi tetkiklerin yapılacağı, hangi tetkikler yapılırken fayda sağlandığı, hangileri yapılırken çocuklara zarar verdiği üzerinde konuşacaklarını anlattı.