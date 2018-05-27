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KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde

KKTC ekonomisinde, dövizin yükselişine bağlı olarak yaşanan sıkıntılar bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde

KKTC ekonomisinde, dövizin yükselişine bağlı olarak yaşanan sıkıntılar bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:32
KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde

KKTC ekonomisinde, dövizin yükselişine bağlı olarak yaşanan sıkıntılar bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Kathimerini gazetesi “Türkiye’de Tsunami, İşgal Bölgelerinde Bulantı” başlığıyla yansıttığı haberinde, Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmaların hızla devam ettiğini ve hükümetin mali kurmaylarının, bu durumdan kaynaklanan sorunlara çözüm bulmakta zorlandığını yazdı.

Gazete, Türkiye’yi vuran “döviz tsunamisinin” Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği “sığ politikadan” kaynaklandığını iddia ederek, “artçı şokların” KKTC’de de hissedildiğini kaydetti.

Türkiye’yi vuran ekonomik krizin, KKTC’deki dörtlü koalisyon hükümetini de olumsuz etkilediğini savunan gazete, seçime odaklanan Türkiye’nin şu an yardım etme durumunda olmadığını ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın, ivedi önlemler almak için çalıştığını yazdı.

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Alithia gazetesi “İşgal Bölgeleri İç Çekiyor… Türk Lirası’nın Çöküşü Kıbrıslı Türk Yurttaşlarımızı da Sürüklüyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, KKTC ekonomisinin Türkiye’ye bağımlı olmasının, Kıbrıslı Türkler için “boyunduruk” olduğunu iddia ederek, yapılan alışverişlerin döviz üzerinden olmasının, alım gücünü sıfırladığını belirtti.

AB kaynaklarının, Kıbrıs sorunu çözülmeden, KKTC’nin Euro’ya geçmesinin imkansız olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu kaydeden gazete, öncelikle AB Müktesebatı’nın benimsenmesi gerektiğini yazdı.

Gazete, bazı Kıbrıslı Türk sendikacıların konuyla ilgili görüşlerine de yer verdi.

Simerini gazetesi ise haberinde “Türk Lirası Batıyor, İşgal Bölgeleri de Ateş Aldı” başlığını kullandı.

Gazete, Türk ekonomisinin serbest düşüşte olduğunu ve uluslararası ekonomistlerin, “mini çatlaktan” bahsettiklerini ancak dikkat edilmezse kötü sonuçlar doğurabileceğine işaret ettiklerini yazdı.

 

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:26
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