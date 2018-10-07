KKTC’de Yunanca Öğrenmeye İlgi Artarken, Güney Kıbrıs’ta Türkçe Öğrenmeye İlgi Azalıyor

KKTC’de Yunanca öğrenmeye ilgi artarken, Güney Kıbrıs’ta Türkçe öğrenmeye ilginin azaldığı bildirildi.



Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta şu anda 7 kadrolu Türkçe öğretmeni bulunduğunu ve bu öğretmenlerin farklı yerlere nakli olasılığının açık olduğunu yazdı.



Gazete, KKTC’de ise durumun tam tersi olduğunu ve okullarda yeni eğitim politikası belirlenerek, Yunanca ders saatlerinin artırıldığını ve ortaokullar ile liselerde ikinci dil olarak öğretildiğini kaydetti.



