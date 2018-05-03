KKTC’de Yaşayan Rumlara Ve Maronitlere Yardım Gönderimi Başlıyor...

KKTC Bakanlar Kurulu’nun, Rum Yönetimi’nin KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere gönderdiği yardım malzemelerine gümrük uygulanmaması kararının ardından BM Barış Gücü’nün ilk parti malzemeyi bugün Rum Yönetimi’nden teslim alacağı haber verildi.

Alihtia “Mahsurlar… Yardım Gönderme Başlıyor” başlıklı haberinde, malzeme gönderimine yeniden başlanacağı bilgisini Rum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun açıklamasına dayandırdı.

Gazete, BM Barış Gücü’nün bugün teslim alacağı malzemeleri Karpaz’da yaşayan Rumlara götüreceğini, Maronit köylerine götürülecek yardımları ise yarın teslim alacağını yazdı.

Habere göre KKTC makamlarının, Rumlara ve Maronitlere gönderilecek malzemeden herhangi bir gümrük almayacağı teyidini aldıklarına işaret eden Fotiu “BM Barış Gücü’nden prosedürü uzlaştıklarımız temelinde güvenceye almasını bekliyoruz” dedi.

Haravgi haberi “Mahsurlara İnsani Yardım” başlığıyla aktardı.