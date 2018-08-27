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KKTC’de tutuklanan şahısların Güney Kıbrıs’taki suçla ilişkileri henüz kesin değil

KKTC’de tutuklanan şahısların Güney Kıbrıs’taki suçla ilişkileri henüz kesin değil

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:27
KKTC’de tutuklanan şahısların Güney Kıbrıs’taki suçla ilişkileri henüz kesin değil

Suç ve Suça İlişkin Konular Ortak Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Hakkı Önen, KKTC’de yakalanan ve Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayetle de ilgileri olduğundan şüphelenilen dört kişi hakkında açıklamada bulundu.

Politis gazetesi: “Leonidis’in Şüphelilerini Mi Yakaladılar?” başlığı altında verdiği haberinde, geçtiğimiz cuma günü KKTC’de tutuklanan ve dün mahkemeye çıkartılan dört kişinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen Ernesto Leonidis cinayetiyle de ilişkileri olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Kıbrıs Türk basınının, dört zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın Güney Kıbrıs’tan, Suç ve Suça İlişkin Konular Ortak Teknik Komitesi aracılığıyla gönderilen bilgiler ışığında sürdürülmekte olduğunu yazdığını belirten gazete, bu konuda Komitenin Kıbrıslı Türk Başkanı Hakkı Önen’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Önen açıklamasında, şahısların sözü edilen cinayetle ilişkileri olup olmadığının henüz kesinleşmediğini belirterek, söz konusu cinayet işlendiğinde Kıbrıs Rum tarafının konuya ilgili bilgileri komiteye ilettiğini, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 11:38
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