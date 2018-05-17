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KKTC’de Mülkü Bulunan Rumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Başvuruyor...

Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz malı bulunan Kıbrıslı Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun “etkisiz olduğu, aynı zamanda askeri bölgelerde herhangi bir yetkisi bulunmadığına” atıfta bulunarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuracakları haber verildi.

KKTC’de Mülkü Bulunan Rumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Başvuruyor...

Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz malı bulunan Kıbrıslı Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun “etkisiz olduğu, aynı zamanda askeri bölgelerde herhangi bir yetkisi bulunmadığına” atıfta bulunarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuracakları haber verildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
KKTC’de Mülkü Bulunan Rumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Başvuruyor...

Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz malı bulunan Kıbrıslı Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun “etkisiz olduğu, aynı zamanda askeri bölgelerde herhangi bir yetkisi bulunmadığına” atıfta bulunarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuracakları haber verildi.

Alithia gazetesi “Komisyon Etkisiz” başlıklı haberinde, “Mağusa” ile Girne’de taşınmaz mülkü bulunan Rumların, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuracağını yazdı.

Gazete, Rum başvuru sahiplerinin, Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Bakanlar Komitesi’nin “işgal altındaki malların sahiplerinin bireysel hakları” konusunda 5–7 Haziran tarihlerinde Strazburg’da yapılacak olan toplantı öncesinde gönderdiği mektuplarla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kullanım kaybına ilişkin hüküm verdiği tazminatın ödenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, bu hareketin temel argümanının, AİHM’nin İoannu davasında kısa zaman önce verdiği karar olduğunu öne süren Dimitriadis, bu kararda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkisiz olduğu, aynı zamanda bunların Türk Ordusunun kontrolü altında bulunan bölgeler olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

Başvuranların “Diogenus-Tseriotis ile Dimadis” aynı zamanda “Rock Ruby” otelinin sahipleri olduğunu yazan gazete, bunların Girne’deki mülklerinin askeri olarak nitelendirilen bölgelerde bulunduğunu ileri sürdü.

Öte yandan gazete “Haciprokopiyu ile Ksenidi-Aresti’nin” de kapalı bölge Maraş içerisindeki mülkleri için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuracaklarını belirtti.

Mektuplarda, başvuru sahiplerinin, “etkisiz olduğundan” Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak istemediklerinin belirtildiğini yazan gazete, buna paralel olarak, kullanım kaybından ötürü ödenmesine hüküm verilen tazminatın, Ankara tarafından ödenmediği de öne sürdü.

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Haberde, başvuru sahiplerinin, Türkiye’nin gerçekleştirmesi beklenen bireysel önlemlerin bir parçası olarak, mülklerine erişmeleri ve kullanmalarına izin verilmesine dair isteklerinin ifade edildiği de kaydedildi.

Gazete, başvuru sahiplerinin avukatının mektuplarda ayrıca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun askeri bölgeler içerisinde bulunan mülklerle ilgili konuları ele alma hususunda yetki sahibi bulunmadığı, dolayısıyla Komisyon’a başvurmanın “yalnızca etkisiz olacağını” öne sürdüğünü de ifade etti.

Habere göre, Komisyon’un “etkisiz” olduğuna işaret eden Dimitriadis, bunun kanıtının İoannu davası kararı olduğunu öne sürerek, burada ihlal tespit edildiğini, Türklerin bunu kabul ettiğini ve itiraz etmediklerini iddia etti.

Dimitriadis, kapalı bölge Maraş veya Girne’deki askeri bölge gibi askeri kontrol altındaki bölgelerde yetki sahibi olmadığından ötürü, Komisyon’a başvurmalarının bir anlamı olmadığı iddiasını yineledi.

Bu arada gazete, Dimitriadis’in, AİHM tarafından 2017 yılının Aralık ayında haklı bulunan Adrianis İoannu davasıyla ilgili olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine ayrı bir mektup gönderdiğini de yazdı.

Dimitriadis’in bu mektupla Komite’yi, son tarihi 12 Haziran olan ilgili tazminatın henüz ödenmediği konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Ankara’nın ileri sürülen ihlalin düzeltilmesine ilişkin talep edilen eylem planını sunmadığının iddia edildiğini de belirtti.

Gazete, Dimitriadis’in, Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi’nin dikkatine “Lordos ve diğerlerinin Türkiye aleyhindeki” başvurusunu getirdiğini de ekledi.

(İY/ÖK)                            


Son Güncelleme: 17.05.2018 12:47
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