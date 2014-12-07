KKTC’de LSD Hastalığı Görülmesinin Ardından Rum Yönetimi Tedbir Alıyor

KKTC’de bazı büyükbaş hayvanlarda LSD hastalığı görülmesinin ardından, Rum Yönetimi’nin hastalığın yayılmaması için bir dizi tedbir aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin sağlıkla ilgili teknik komiteden konuyla ilgili bilgi aldığını ve dün yaptığı toplantıyla, bir dizi tedbir açıkladığını yazdı.

Gazete, tedbirler uyarınca Rum Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından özellikle geçiş kapılarına yakın çiftliklerde haşereye karşı ilaçlama yapılacağını ve çiftlik sahiplerine de, çiftliklerini ilaçlamaları tavsiyesinde bulunulduğunu kaydetti.

Haberde, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’in, yarın Brüksel’de bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacağı da belirtildi.