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KKTC’de en çok otel, kumarhane, akaryakıta para harcıyorlar

KKTC’de en çok otel, kumarhane, akaryakıta para harcıyorlar

13 Temmuz 2018 Cuma 09:14
KKTC’de en çok otel, kumarhane, akaryakıta para harcıyorlar

Rumların KKTC’de yaptıkları harcamaların, Güney’deki fiyatlara göre değişiklik arz ettiği ve bu dönemde daha çok otellere, kumarhanelere, akaryakıt ve meyveye para harcadıkları bildirildi.
Fileleftheros’un dün yayınlanan JCC verilerine dayanarak “İşgal Bölgelerine Akaryakıt ve Tatil İçin Gidiyorlar… Kumarhanelerde De Çok Para Harcanıyor” başlığıyla aktardığı habere göre kredi kartı ile yapılan harcamalar, Güney ile Kuzey arasındaki büyük fiyat farkı nedeniyle KKTC’den akaryakıt alımlarının arttığını gösteriyor.
Yalnız KKTC’den, Haziran ayında 99 bin Euro’luk, yılın ilk altı ayında ise 339 bin Euro’luk akaryakıt satın alındığına işaret edilirken 2017’nin tamamında 310 bin Euro’luk akaryakıt alındığına dikkat çekildi.
Rumların iç giyim, konfeksiyon, ayakkabı ve çanta için yaptıkları harcamaların da arttığı, geçen yıl bu kalemde yapılan harcama birkaç bin Euro iken bu yıl aylık 100 bin Euro’ya ulaştığı vurgulandı.
KKTC’den Türkiye’ye seyahatler için uçak bileti satın alımlarında hissedilir düzeyde düşüş olduğu, geçen ay 31 bin Euro’luk uçak bileti satın alınırken daha önceki aylarda bu harcama miktarının aylık 100 bin Euro’nun üzerinde olduğuna işaret edildi.
Buna mukabil KKTC’deki otellerde konaklama ve kumarhane alışkanlıklarında bir değişiklik olmadığı saptandı. Rumlar geçen ay otel konaklamaları için aylık 426 bin Euro harcarken bu yılın ilk yarısında bu kalemde harcanan miktar 2 milyon 200 bin Euro oldu. Kumarhanelerde haziran ayında 259 bin, yılın ilk altı ayında ise 1 milyon 400 bin Euro harcandı. Geçen yılın tamamında KKTC otellerinde konaklama için 5 milyon, kumarhaneler için de 1 milyon 600 bin Euro harcandığı belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 13:14
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