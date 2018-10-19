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KKTC’de aranan 23 yaşındaki Pakistanlı cinayet zanlısı dün akşam Limasol’da tutuklandı

KKTC’de aranan 23 yaşındaki Pakistanlı cinayet zanlısı dün akşam Limasol’da tutuklandı

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
KKTC’de aranan 23 yaşındaki Pakistanlı cinayet zanlısı dün akşam Limasol’da tutuklandı

İskele’de 30 Eylül’de cinayete kurban giden Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman’ın Limasol’da polis tarafından tutuklanması bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Rum Polisinin, 23 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsı, KKTC’de işlenen bir cinayetin zanlısı olarak dün akşam Limasol’da tutukladığı haber verildi.

Elde edilen ilk bilgilere göre zanlının 23 yaşında olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Pakistan uyruklu olduğunu belirttiği şahsın, cinayetten arandığının tespit edilmesi üzerine, motosiklete bindiği sırada polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve tutuklandığını belirtti.

KKTC makamları tarafından 54 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü öldürmekten aranan 23 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsın, dün akşam Rum polisi tarafından Limasol’da yakalandığını bildiren diğer Rum haber kaynakları ise, Rum Polisi Basın Sözcüsü’nün Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, zanlının “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” yasadışı giriş ve kalış, aynı zamanda cinayet suçlarından tutuklandığını söylediğini iletti.

Rum polisinin dün saat 17.00 sıralarında, 23 yaşındaki şahsın Limasol’da bir sokakta görüldüğüne dair bir istihbarat aldığını, ardından söz konusu şahsın polis tarafından bölgede tespit edildiğini ve Limasol karakoluna götürüldüğünü belirten kaynaklar, zanlının burada Güney Kıbrıs’a herhangi bir sınır kapısından geçmeden, dağlık bir bölgeden girdiğini söylediğini ekledi.

 

Son Güncelleme: 19.10.2018 12:48
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