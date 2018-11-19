Kktc Ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının Açıklamaları Rum Basınında





Lefkoşa, 19 Kasım 18 : KKTC ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları tarafından dün yayımlanan ve Rum Yönetimi’nce tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgedeki” çalışmalardan duyulan memnuniyetsizliğin ifade edildiği açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.Haber Alithia gazetesinde “ExxonMobil’in Sondajı Konusunda Türklerden Asabi Tepkiler”, Fileleftheros’ta “Ankara Ses Tonunu Yükseltiyor- Exxon Mobil’in Çalışmaları Dengeleri Değiştiriyor- Adanın Zenginliklerini Paylaşamıyorlar ”, Haravgi’de “Hidrokarbon Şirketleri Aleyhinde Kükremeler- Türkiye ve Sözde Dışişleri Bakanlığı Kızgın”, Politis’te ise “Kıbrıs Sular Üzerinde-Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sondajın Çözüme Yardımcı Olmadığını Söylüyor” başlıklarıyla yer aldı.PRODROMUPolitis’e göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise gazeteye yaptığı açıklamada, ülkenin enerji programının uluslararası meşruiyetin gerektirdiği şeyler temelinde normal şekilde sürdüğünü söyledi.Habere göre Prodromu “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Deniz Hukuku’na ilişkin anlaşması temelinde, tüm vatandaşlarının adına faaliyet göstermekte olduğu” iddiasında da bulundu.(İY/HÖ)