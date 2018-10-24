banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93618
ALTIN
225.199
DOLAR
5.6954
STERLİN
7.3611
EURO
6.4954
Kıbrıs Manşet'in yayını ses getirdi
KIBRIS MANŞET'İN YAYINI SES GETİRDİ
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
LTB 66 iş yerini denetledi
LTB 66 İŞ YERİNİ DENETLEDİ
Lute 31 Ekim’de adaya geliyor
LUTE 31 EKİM’DE ADAYA GELİYOR
banner282

Kktc Polisi Tarafından Tutuklanan Papaz Ve Beraberindekiler Serbest Bırakıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’a KKTC’den tarihi eser kaçırmaya çalıştıkları şüphesiyle Beyarmudu Geçiş Kapısı’nda dün KKTC polisi tarafından tutuklanan biri papaz, 4 kişinin tasarruflarında bulunan eserin tarihi eser niteliği taşımadığının anlaşılmasının akabinde serbest bırakıldıkları bildirildi.

Kktc Polisi Tarafından Tutuklanan Papaz Ve Beraberindekiler Serbest Bırakıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’a KKTC’den tarihi eser kaçırmaya çalıştıkları şüphesiyle Beyarmudu Geçiş Kapısı’nda dün KKTC polisi tarafından tutuklanan biri papaz, 4 kişinin tasarruflarında bulunan eserin tarihi eser niteliği taşımadığının anlaşılmasının akabinde serbest bırakıldıkları bildirildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Kktc Polisi Tarafından Tutuklanan Papaz Ve Beraberindekiler Serbest Bırakıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’a KKTC’den tarihi eser kaçırmaya çalıştıkları şüphesiyle Beyarmudu Geçiş Kapısı’nda dün KKTC polisi tarafından tutuklanan biri papaz, 4 kişinin tasarruflarında bulunan eserin tarihi eser niteliği taşımadığının anlaşılmasının akabinde serbest bırakıldıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, papazın ve beraberindeki kişilerin, ziyaret için dedelerinin köyü olan Bafra’ya gittiklerini ve buradan, hatıra olması niyetiyle büyüklüğü 20x40 santim olan bir taş aldıklarını; güneye geçmek için Beyarmudu Geçiş Kapısı’na geldiklerinde, taşı fark eden KKTC polisinin kendilerini durdurduğunu ve karakola götürdüğünü yazdı.

Buradaki sorguda, taşın tarihi eser niteliği taşımadığının anlaşıldığını ve papaz ile beraberindeki kişilerin serbest bırakıldığını kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da bilgiyi alır almaz BM Barış Gücü nezdinde girişimde bulunduğunu ve papaz ile beraberindekilerin serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti.

(GE/HÖ)

**************

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“anastasiadis Ulusal Konsey’e Yeni Bir Şey Sunmadı”
“anastasiadis Ulusal Konsey’e Yeni Bir Şey Sunmadı”
Kıbrıslı Rum Ap Milletvekilleri, Türkiye’ye Ödeneklerin Durdurulması Taleplerini Yineledi
Kıbrıslı Rum Ap Milletvekilleri, Türkiye’ye Ödeneklerin Durdurulması Taleplerini Yineledi
Rusya’dan, Güney İle Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşmasını Zayıflatan Uygulama
Rusya’dan, Güney İle Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşmasını Zayıflatan Uygulama
Rum Yönetimi Uçamayan Helikopterlerin Bakımına Bugüne Kadar 220 Milyon Euro Ödemiş
Rum Yönetimi Uçamayan Helikopterlerin Bakımına Bugüne Kadar 220 Milyon Euro Ödemiş
Hristodulidis Abd’nin Bm Büyükelçisi Haley İle Görüşecek
Hristodulidis Abd’nin Bm Büyükelçisi Haley İle Görüşecek
“maronitlerin Kktc’deki Mülklerine Dönmesi Konusunda Hareketlilik”
“maronitlerin Kktc’deki Mülklerine Dönmesi Konusunda Hareketlilik”
Martın Schulz: “Anastasiadis gevşek federasyon önermediğini söyledi”
Martın Schulz: “Anastasiadis gevşek federasyon önermediğini söyledi”
Rum Ulusal Konsey Toplantısı Tamamlandı... Anastasiadis Öneri Sunmadı
Rum Ulusal Konsey Toplantısı Tamamlandı... Anastasiadis Öneri Sunmadı
Arabada bıraktığı 50 bin Euro çalındı
Arabada bıraktığı 50 bin Euro çalındı
Rum Başkanlar Konseyi Bugün Toplandı
Rum Başkanlar Konseyi Bugün Toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim