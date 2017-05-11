Kktc’den Tütün

Lefkoşa, 11 Mayıs 17: Rum polisinin, KKTC’den yüksek miktarda tütünü Güney Kıbrıs’a geçiren İngiltere vatandaşı bir kişiyi tutukladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, “Aşağı Pirgo” bölgesinde, kiralık aracı içerisinde uyurken fark ettiği şahsın üzerinde ve aracında yaptığı arama sonrasında, KKTC’den alındığı iddia edilen ve toplamda iki buçuk kilo olan 48 paket tütün ele geçirdiğini öne sürdü.

Gazete, şahsın 41 yaşında Polonya kökenli bir İngiliz vatandaşı olduğunu ve hakkında tutuklama kararı verildiğini aktardı.

(SB/FEZ)