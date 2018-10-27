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Kktc’den Güney Kıbrıs’a Akaryakıt Taşıyan Tanker Yakalandı

Lefkoşa, 27 Ekim 18: Rum polisi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tankere el koydu.Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin, bir tankerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı yönünde aldığı bir ihbar sonucu, dün 14:30 sularında “Aya Napa-Rizoelia” yolu üzerinde bir tankeri durduğunu yazdılar.Söz konusu tankerin “Pergamo” (Beyarmudu) sınır kapısında KKTC’ye geçtiği ve Rum polisince durdurulduğu sırada yarı dolu vaziyette olduğunu vurgulayan gazete,...

Kktc’den Güney Kıbrıs’a Akaryakıt Taşıyan Tanker Yakalandı

Lefkoşa, 27 Ekim 18: Rum polisi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tankere el koydu.Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin, bir tankerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı yönünde aldığı bir ihbar sonucu, dün 14:30 sularında “Aya Napa-Rizoelia” yolu üzerinde bir tankeri durduğunu yazdılar.Söz konusu tankerin “Pergamo” (Beyarmudu) sınır kapısında KKTC’ye geçtiği ve Rum polisince durdurulduğu sırada yarı dolu vaziyette olduğunu vurgulayan gazete,...

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:49
Kktc’den Güney Kıbrıs’a Akaryakıt Taşıyan Tanker Yakalandı

Lefkoşa, 27 Ekim 18: Rum polisi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tankere el koydu.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin, bir tankerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıdığı yönünde aldığı bir ihbar sonucu, dün 14:30 sularında “Aya Napa-Rizoelia” yolu üzerinde bir tankeri durduğunu yazdılar.
Söz konusu tankerin “Pergamo” (Beyarmudu) sınır kapısında KKTC’ye geçtiği ve Rum polisince durdurulduğu sırada yarı dolu vaziyette olduğunu vurgulayan gazete, tankerde incelemelerin sürdüğünü aktardı.
(SB/ÖK)
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