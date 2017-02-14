Kktc’den Gelen Tepkiler “şaşırttı”… “yoktan Kriz” İddiası

ELAM’ın, okullarda hakkında mesaj veya broşür okunabilecek ve sınıf içerisinde konuşulacak yıldönümleri arasına 1950 Enosis Plebisiti’nin de eklenmesiyle ilgili değişiklik teklifinin Rum Meclisi Genel Kurulu tarafından perşembe günü onaylanmasına KKTC’den gelen tepkinin Rum Ulusal Konseyi’nde temsil edilen siyasi partileri “şaşırttığı” haber verildi.

RUM ULUSAL KONSEYİ’NDEN “MAKSATLI ÇARPITMA” KARARI ÇIKTI, PARTİ BAŞKANLARI MESELEYİ “MECLİS DÜZEYİNDE HALLETMEK İÇİN FORMÜL ARAYACAK”

ANASTASİADİS AKINCI’YA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): ELAM’ın, okullarda hakkında mesaj veya broşür okunabilecek ve sınıf içerisinde konuşulacak yıldönümleri arasına 1950 Enosis Plebisiti’nin de eklenmesiyle ilgili değişiklik teklifinin Rum Meclisi Genel Kurulu tarafından perşembe günü onaylanmasına KKTC’den gelen tepkinin Rum Ulusal Konseyi’nde temsil edilen siyasi partileri “şaşırttığı” haber verildi.

Rum Ulusal Konseyi’nin dün sabahki toplantısında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin oy birliğiyle karar alması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması nedeniyle sürpriz yaşayan siyasi partilerin, KKTC’den, hafta sonu yapılan açıklamalar ötesinde bu kadar sert bir tepki beklemedikleri vurgulanırken, meseleyi halletmek için formül aradıklarına dikkat çekildi.

Politis haberi; “Formül Arıyorlar… İhtilaflı Değişikliğin İşgal Bölgelerinde İstismarı… Mesele Yeniden Meclis’teki Parti Başkanları Toplantısına Götürülecek… Hatayı Arıyorlar Değişiklik Kelimenin Tam Anlamıyla Kıbrıs Çapında Kargaşa Yarattı” başlık ve spotlarıyla manşete çıkardı.

Gazete “edindiği bilgilere” dayanarak siyasi parti başkanlarının meclis düzeyinde meseleyi halletmek için formül arayacağını, formülün “sınıflarda hangi yıldönümlerine atıf yapılacağının meclis tarafından düzenlenmemesi için ilgili yasada değişiklik yapılması” olabileceğini kaydetti.

KKTC’den gelen tepkileri okurlarına; Cumhuriyet Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı ve “Kıbrıslı Türklerin güvenlik duygusunu azaltan tarihi hata” olarak nitelediği karar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’ten meselenin halledilmesini istediği açıklaması ve Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum muadili Andreas Mavroyannis’in bugün için planlanan görüşmesinin iptali olarak sıraladı.

ULUSAL KONSEY: “TÜRK TARAFI MAKSATLI ÇARPITTI”, NEOFİTU: “MECLİS KARARI ZAMANSIZDI”

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek Kıbrıs Türk tarafına mesaj vermesinin beklendiğini, AKEL’in ise sorunun aşılması için Kıbrıs Türk tarafı nezdinde temaslarda bulunduğunu belirtti, Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in de bu sabah açıklama yapacağını aktardı.

Enosis Plebisiti ile ilgili değişiklik önerisinin sahibi ELAM’ın katılmadığı dünkü Rum Ulusal Konsey toplantısında oybirliğiyle alınan bir kararla, “Kıbrıs Türk tarafının yarattığı” iddia edilen “izlenime” cevap verilmeye çalışıldığına işaret eden gazeteye göre Rum Ulusal Konsey kararında “meselenin Kıbrıs Türk toplumu içerisinde maksatlı olarak, Rum tarafının Enosis politikasına geri dönmesi olarak çarpıtıldığı” iddia edildi.

Rum siyasi partilerinin bu konudaki uzlaşılarının, her birinin taşıdığı sorumlulukla da alakalı olduğuna dikkat çeken gazete DİSİ Başkanı Neofitu’nun, Rum meclisinin ilgili kararının “zamansız” olduğunu alenen itiraf ederek “meydana gelen durum bizi düşündürüyor, bunu göğüsleme yöntemi bulacağız. Düzeltmemiz gereken bir yanlış anlama sorunu olduğunu kabul etmeliyiz” dediğini yazdı.

“YOKTAN KRİZ”

Alithia haberi “Yoktan Kriz… Kıbrıslı Türkler Meclisin, Enosis Plebisitinin Okullarda Kutlanmasıyla İlgili Yasasını İstismar Etti” başlığıyla aktarırken “ELAM’ın 1950 Enosis Plebisiti’nin okullarımızda kutlanmasıyla ilgili değişikliğinin Mecliste oy çokluğuyla onaylama kararı Kıbrıs Türk tarafınca çok büyütüldü. Kıbrıslı Türkler önemsiz bir konuyu istismar ederek müzakerelerde kriz yarattı” ifadelerini kullandı.

Gazete “Anastasiadis’ten Akıncı’ya Cevap… Çözüm Niyetinin Sorgulanmasına Müsaade Etmeyeceğim” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamasına “Kıbrıs Rum tarafının, her iki toplumun da kabul edeceği bir çözüm bulma çabasındaki samimi niyetinin sorgulanmasına müsaade etmeyeceğim” vurgusuyla yazılı cevap verdiğini yazdı.

ANASTASİADİS’İN AKINCI’YA CEVABI

Habere göre Anastasiadis resmi twitter ve facebook hesaplarında paylaştığı yazılı cevabında Rum Ulusal Konseyi’nin dün oy birliğiyle aldığı kararın, “Hem Kıbrıs Türk tarafının gerekçesini yalanladığını, hem de BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları ile Rum Ulusal Konseyi’nin kararları temelinde diyaloğa devam etme kararlılığını yeniden teyit ettiği” iddiasında bulundu. Anastasiadis “tarihi bir olaya basit bir atıf” diye nitelediği karara, Kıbrıs Türk tarafınca gösterilen tepkinin “politika değişikliği olarak algılanamayacağı” görüşünü ortaya koydu.

Yazılı açıklamasında “Kıbrıs Türk toplumu tarihi bir olguya basit bir atfa bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, işgali gündeme getiren ve kabul edilemez fiili durumu dikte eden Türk istilasının yıldönümü için yapılan kutlamalar da Kıbrıs Rum toplumu için ne denli kışkırtıcıdır? Aynı çerçevede, Kıbrıs’ın bölünmesi veya ayrılık talebinden başka bir şey olmayan sahte devletin yasadışı ilanı için yapılan törenler, Kıbrıs sorununun çözüm niyeti açısından ne kadar özgündür?” ifadelerini kullandı.

Gazete KKTC’den gelen tepkileri okurlarına “Mustafa Akıncı’dan Enosis Plebisitiyle İlgili Karara Sert Tepki…. İptalini İstiyor ve Müzakerelerin Devamını Şaibeye Sokuyor… Spehar ve Eide Nezdinde Sert Girişimlerde Bulundu ve Müzakerecilerin Bugünkü Görüşmesini İptal Etti” başlık ve spotlarıyla bir tam sayfaya yayarak aktardı.

Fileleftheros manşet haberine “Müzakerelerde Kriz… Türkler Enosis Plebisiti Kararı Gerekçesiyle Kriz Yaratıyor… Akıncı Kışkırtıyor Anastasiadis Çılgına Döndü” başlık ve spotlarını attı.

Gazete “Türk tarafının müzakere prosedüründe kriz yaratmaya çalıştığını” ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Dikkatleri Kıbrıs sorununun özünden başka yöne çekmek hedefiyle krizi tetiklemek için gerekçe ararken Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti kararını ortaya koyduğunu, olguları çarpıttığını ve neredeyse Rumlar yeniden Enosis politikasına dönüyor dediğini” iddia etti.

Gazete Rum Ulusal Konseyi’nin dünkü kararı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayı okurlarına “Maksatlı Kriz Yaratma… Akıncı’dan, Kıbrıs Sorununun Özünden Kaçmak İçin Hedef Şaşırtma… Başkan Anastasiadis İşgal Liderine Öfkeden Çılgına Döndü… Siz De İstila ve İşgali Övüyorsunuz” başlık ve spotlarıyla aktardı.

(ŞA/HÖ)