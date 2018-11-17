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Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış

Lefkoşa, 17 Kasım 18: Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de bulunan “Kormakitis” (Koruçam) ve “Karpasia” (Karpaşa) köylerine geri dönmek isteyen Maronitlerden 50-60 yeni başvuru aldıklarını açıkladı.

Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış

Lefkoşa, 17 Kasım 18: Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de bulunan “Kormakitis” (Koruçam) ve “Karpasia” (Karpaşa) köylerine geri dönmek isteyen Maronitlerden 50-60 yeni başvuru aldıklarını açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış
Lefkoşa, 17 Kasım 18: Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de bulunan “Kormakitis” (Koruçam) ve “Karpasia” (Karpaşa) köylerine geri dönmek isteyen Maronitlerden 50-60 yeni başvuru aldıklarını açıkladı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin KKTC’deki köylerine geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere yönelik yeniden yerleştirme programına yoğun başvuru olduğunu söyledi.
Habere göre, Fotiu, gerek tekil, gerekse aile olarak birçok başvuru almakta olduklarını belirterek, en yoğun ilginin Maronit köyleri olan Koruçam ve Karpaşa’ya olduğunu ifade etti.
“Söz konusu iki köyde ikamet edenlerin sayısının 150 olduğunu ve 150 kişinin daha buna eklendiğini” dile getiren Fotiu, “Rizokarpaso” (Dipkarpaz) ve “Ayia Triada” (Sipahi) köylerine de yeniden yerleşme başvuruları yapıldığını aktardı.
Fotiu, Türk askerinin kontrolünde bulunan “Asomato” (Gözügüzel) ve “Ayia Marina” (Gürpınar) köylerine geri dönüş konusuna ilişkin olarak ise, KKTC makamları tarafından zaman zaman yapılan açıklamalara karşın köy muhtarlıklarından henüz kendilerine bir talep gelmediğini söyledi.
Fotiu, geri dönüş programının bazı kriterler temelinde uygulandığını ve geri dönen kişilere verilen yardımın, aile durumlarına göre aylık 350 ila 500 Euro arasında değiştiğini sözlerine ekledi.
(SB/FEZ)
 
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