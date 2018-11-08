banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93506
ALTIN
215.098
DOLAR
5.4653
STERLİN
7.1720
EURO
6.2448
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Haspolat çemberinde kaza
Son Dakika
HASPOLAT ÇEMBERİNDE KAZA
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası

Suriyeli 36 göçmenin dün sabahın ilk saatlerinde Türkiye kıyılarından gelip KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaştıkları iddia edildi.

KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası

Suriyeli 36 göçmenin dün sabahın ilk saatlerinde Türkiye kıyılarından gelip KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaştıkları iddia edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası

Suriyeli 36 göçmenin dün sabahın ilk saatlerinde Türkiye kıyılarından gelip KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaştıkları iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “İşgal Altındaki Bölgelerden Yürüyerek Geldiler” başlıklı haberinde, biri kadın olmak üzere toplam 36 Suriyeli göçmenin içerisinde bulunduğu teknenin Türkiye’den gelerek sabaha karşı 04.30 sıralarında “Limnidi” (Yeşiırmak) kıyılarına ulaştığını, göçmenlerin burada tekneden indiğini ve teknenin Türkiye’ye dönmek için buradan ayrıldığını iddia etti.

Göçmenlerin yürüyerek Güney Kıbrıs istikametine yöneldiklerini kaydeden gazete, göçmenlerin KKTC makamları tarafından “rahatsız edilmeden”, Rum Yönetimi kontrolündeki topraklara geçmelerine izin verildiğini ileri sürdü.

Teknenin ilk andan itibaren bölgedeki Rum güvenlik makamları tarafından fark edildiğini ve takibe alındığını yazan gazete, teknenin başlangıçtaki istikametinin Akama olduğunu ancak izlendiklerini anlamalarının akabinde, rota değiştirdiğini ve Yeşilırmak’a yöneldiklerini öne sürdü.

Göçmenlerin tekneden inmelerinin ardından yürüyerek Aşağı Pirgo’ya yaklaştıkları noktada, Rum kesiminin bir otobüs göndererek kendilerini aldırdığını ve göçmenlerin başlangıçta Aşağı Pirgo Polis Karakolu’na götürüldüklerini kaydeden gazeteye göre, göçmenler kendilerini tekneyle getiren kişilere 2 bin dolardan fazla para verdik.

Gazete, göçmenlerin sorgulanmaları, kayıtlarının tamamlanması ve kendilerine sivil savunma ile diğer birimler tarafından insani yardım sağlanmasının akabinde, Kokkinotrimithia’daki göçmen kabul merkezine gönderildiklerini ekledi.

 

Son Güncelleme: 08.11.2018 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke
Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti
Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”
Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”
Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü
Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler
Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı
Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı
Kiprianu Mogherini’yle Görüştü
Kiprianu Mogherini’yle Görüştü
Akel: “anastasiadis, Kafalardaki Karışıklığı Ve Kaygıyı Gideremedi”
Akel: “anastasiadis, Kafalardaki Karışıklığı Ve Kaygıyı Gideremedi”
Anastasiadis Ve Disi Helsınkı’de Temaslarda Bulunacak
Anastasiadis Ve Disi Helsınkı’de Temaslarda Bulunacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim