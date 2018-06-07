KKTC Turizmini Rakip Olarak Görüyorlar

Güney Kıbrıs’ta bulunan “Tüm Kıbrıs Otelciler Birliği”nin (PASİKSE), Kuzey Kıbrıs’ı, “turizmde kuluçka altındaki yeni rakip” olarak gördüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, “İşgal Altındaki Bölgeler: Turizm’de Kuluçka Altındaki Yeni Rakibimiz- PASİKSE Tehlike Çanlarını Çalıyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Kuzey Kıbrıs’ın 2017 yılında turizmden elde ettiği gelirin 850 milyon dolara ulaştığını ve bunun son 10 yılın gelirlerinin rekorunu teşkil ettiğini yazdı.

Önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs’taki otel yatak kapasitesi sayısının ikiye katlanacağını ve 30 bine ulaşmasının beklendiğini yazan gazete, Rum tarafındaki turizmin iyi gidebileceğini ancak tehlikelerin pusuda olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Haberde yer alan PASİKSE’nin açıklamasında, “Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, İskandinavya, Rusya, Ukrayna ve diğer pazarlarda yoğun bir şekilde tanıtılılan ve her gün bir yenisi eklenen yeni büyük otel komplekslerinin, her gün biraz daha büyüyen Kuzey Kıbrıs turizmini, özgür bölgelerin kuluçka altındaki yeni rakibi haline getirdiği” kaydedildi.

Gazeteye göre, PASİKSE açıklamasının devamında, inşaat faaliyetleri yüzünden Kuzey Kıbrıs’tan kaynaklanan rekabetin sürekli artmasının beklendiğini ve bunun Güney Kıbrıs karşısında, haksız rekabet koşulları meydana getirmekte olduğunu da iddialarına ekledi.

Gazete, haberinin devamında Kıbrıs Türk basınından derlediği turizmle ilgili detaylara da yer verdi.