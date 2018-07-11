KKTC Turizmine İlişkin Gözlemler...

KKTC’ye yönelik turizm konusundaki gözlemler, Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, konuya ilişkin haberinde, sınır kapılarından 3’ünün, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye günlük olarak taşınan yabancı turistlerin kabulünde iyi organize edilmiş kapılara dönüştüğünü yazdı.

Gazete bununla birlikte, gazetenin kendisinin geçtiğimiz cumartesi günü tespit ettiği şekilde, hiç de az olmayan Kıbrıslı Rum ziyaretçiler için de yararlı bilgilerin sunulduğunu belirtti.

KKTC’de var olan turizm ofislerinden söz eden ve devlete ait 12 turizm ofisinin bulunduğunu belirten gazete özellikle; “Strovilya” (Akyar), Ay.Demet (Metehan) ve Lokmacı sınır kapılarından günlük olarak binlerce turistin geçtiğini ayrıca buralarda KKTC’de neler yapılabileceğine dair bilgilendirici materyallerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde KKTC’deki konfeksiyon ürünleri, içecek, yemek ve turistlere yönelik hediyelik eşyalarla ilgili fiyatlara da yer verdi.

