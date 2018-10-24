KKTC Polisi tarafından tutuklanan Papaz ve beraberindekiler serbest bırakıldı

Güney Kıbrıs’a KKTC’den tarihi eser kaçırmaya çalıştıkları şüphesiyle Beyarmudu Geçiş Kapısı’nda dün KKTC polisi tarafından tutuklanan biri papaz, 4 kişinin tasarruflarında bulunan eserin tarihi eser niteliği taşımadığının anlaşılmasının akabinde serbest bırakıldıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, papazın ve beraberindeki kişilerin, ziyaret için dedelerinin köyü olan Bafra’ya gittiklerini ve buradan, hatıra olması niyetiyle büyüklüğü 20x40 santim olan bir taş aldıklarını; güneye geçmek için Beyarmudu Geçiş Kapısı’na geldiklerinde, taşı fark eden KKTC polisinin kendilerini durdurduğunu ve karakola götürdüğünü yazdı.

Buradaki sorguda, taşın tarihi eser niteliği taşımadığının anlaşıldığını ve papaz ile beraberindeki kişilerin serbest bırakıldığını kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da bilgiyi alır almaz BM Barış Gücü nezdinde girişimde bulunduğunu ve papaz ile beraberindekilerin serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti.