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KKTC limanlarına demirleyen AB bayraklı gemiler...

Kathimerini gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bayraklarına sahip ticari gemilerin veya ikmal gemilerinin, zaman zaman Kuzey Kıbrıs’taki limanlara demirledikleri belirtildi.

KKTC limanlarına demirleyen AB bayraklı gemiler...

Kathimerini gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bayraklarına sahip ticari gemilerin veya ikmal gemilerinin, zaman zaman Kuzey Kıbrıs’taki limanlara demirledikleri belirtildi.

20 Mayıs 2018 Pazar 08:24
KKTC limanlarına demirleyen AB bayraklı gemiler...

Kathimerini gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bayraklarına sahip ticari gemilerin veya ikmal gemilerinin, zaman zaman Kuzey Kıbrıs’taki limanlara demirledikleri belirtildi.

Bunların toplamda 15’i geçmeyen, az sayıda gemiden ibaret olduğunu yazan gazete, bunun hassas bir politik mesele olduğunu ve bu şekilde ele alınmakta olduğunu ifade etti.

Bu gemilerden 10 tanesinin Malta bayraklı gemiler olduğunu, ancak başka Avrupa ülkelerinin bayraklarına sahip gemilerin de kayda geçirildiğini ifade eden gazete, elindeki bilgilere dayanarak, “bunların Malta bayrağı taşıyan gemiler olduğunu, bununla birlikte, bunların çoğunluğunun Türk çıkarlı şirketlere ait gemiler olduklarını” da belirtti.

Meselenin şu an Rum hükümetinde büyük bir endişeye neden olmadığını, bununla birlikte konunun halihazırda Malta’nın yetkili kurumlarının önüne konduğunu kaydeden gazete, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta arasında kısa süre önce gerçekleştirilen üçlü denizcilik toplantısı çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta bulunan Malta Denizcilik Bakanı Ian Borg’un, ülkesine dönmesiyle birlikte konuyu araştırmaya başlamasının beklendiğini belirtti.

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Maltalı bakanın; bunun akabinde, alınması gerekli önlemler ortaya çıkması halinde, Rum Yönetimi makamlarını bu hususta bilgilendireceğini kaydeden gazete, yetkili Rum makamların ise durumun kontrol altında olduğunu ve konunun yakından takip edildiğini söylediklerini iletti.

Herhalükarda, bunların “deniz hukuku ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara sularındaki egemenliğinin ihlal edildiği durumlar olduğunu” iddia eden gazete, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin”, limanlar üzerindeki egemenliğinin desteklenmesi ve korunması için, Kıbrıs’ın kuzeyindeki “yasadışı” limanları kullanan gemilere bazı kısıtlamalar getirdiğini anımsattı.

Bu arada gazete, Rum Denizciliği’nin Avrupa’da 3’üncü, dünya sıralamasında ise 11’inci sırada yer aldığını ekledi.

 

                                                                                       

Son Güncelleme: 20.05.2018 12:27
Anahtar Kelimeler:
KktcLimanABGemileri
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