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KKTC-Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Yığılmaya Neden Olan Yeni Uygulama

KKTC-Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Yığılmaya Neden Olan Yeni Uygulama

05 Ekim 2018 Cuma 08:12
KKTC-Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Yığılmaya Neden Olan Yeni Uygulama

RUM POLİSİ, SINIRDAN GEÇERKEN RUMLARI KİMLİK, ÖDENMEMİŞ CEZA VE BENZERİ KONTROLLERDEN GEÇİREREK, KKTC’DEN İKİ ŞERİT HALİNDE AKAN TRAFİĞİ GÜNEY’DE TEK ŞERİDE İNDİRİYOR
 

Rum polisinin son birkaç gündür sınır kontrol noktalarında sıkı denetim uygulamaya başladığı haber verildi. 

Politis’e göre KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarını “sıkı sınır” haline getirmeye karar veren Rum polisi son birkaç gündür sınır noktalarından geçen Rumlara kimlik, ödenmemiş ceza ve benzeri borç kontrolü yaparak geçişlerde uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor.

Haberde, bu tür uygulamaların çoğu zaman çeşitli devlet birimlerinin yönetici pozisyondaki memurlarının icraatı olmasına rağmen Rum Yönetimi’nin resmî politikası olarak nitelendirildiğine işaret edildi.

Habere göre, Rum polisi önceki günden itibaren Metehan Sınır Kapısı’ndan geçen Rumlara devlete ceza ve benzeri borçları olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a iki şerit halinde akan araç trafiğinin orada tek şeride düşürüldüğü uygulama nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Uzun süreli bekleme nedeniyle oluşan rahatsızlık yanında, Rum Yönetimi’ne borcu olanlardan borçlarını ödemeleri istendi, ödemeyenlerin geçişine izin verilmedi. 

Birkaç ay önce KKTC’den akaryakıt alınmasını önlemek maksadıyla Gümrük Dairesi tarafından, araç yakıt depolarında KKTC’ye giderken ve geri dönerken ölçüm uygulaması yapıldığı hatırlatılan haberde, bu iki uygulamanın, KKTC’ye geçişlerde ilave sıkıntı çıkarmaya yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak nitelendirildi.

Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun bu uygulamalardan haberdar olmadığı yönündeki açıklaması ise “çok şaşırtıcı” olarak nitelendirildi.

Habere göre, Prodromu, Rum kara sınır kapılarındaki yeni uygulamalara ilişkin soruları yanıtında “resmî politikalarının, geçişleri engellemek olmadığını” söylerken,Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı  Yonas Nikolau, “Barikatlardaki kontrollerde hiçbir değişiklik olmadı” ifadesini kullandı. 

Rum polisi ise bu uygulamalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Polis, görevi çerçevesinde ve çeşitli bilgileri değerlendirerek suçu önleme ve bastırma maksatlı denetimler yapıyor. Bu çerçevede haklarında tutuklama emri olan kişilerin veya çalıntı araba veya diğer çalıntı malların, uyuşturucu veya benzer madde tasarrufu veya naklinin saptanması için de denetim yapılıyor. Bu tür denetimler barikatlarda da yapılıyor.”

Gazete haberinin “İki Şeridi Teke ‘İndirmekte’ Israr Ediyorlar” ara başlıklı bölümünde ise kara geçiş noktalarındaki kimlik ve dolayısıyla ödenmemiş ceza kontrolü uygulamasıyla, bu geçiş noktalarının, hava alanları ve limanlardaki gibi denetlenerek, “sıkı sınır” haline getirilmek isteniyor olabileceğine işaret edildi.

Gazete, polis veya diğer yönetici pozisyonundaki bazı kamu memurlarının, KKTC’den “iki şerit halinde akan trafiği Güney’de tek şeride indirmekten keyif aldığının aşikâr olduğunu” da yazdı. 
 

Son Güncelleme: 05.10.2018 11:25
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