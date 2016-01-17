“KKTC Ekonomisinin Görüntüsü Şekil Alıyor”



Kathimerini gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, KKTC ekonomisinin, Kıbrıs sorunu denkleminde büyük bir bilinmez olduğunu, Ada’da ziyaretlerde bulunan Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Merkez Bankası’nın bu noktada yoğun çaba harcadığını iddia etti.

Kathimerini gazetesi, Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin bir sonraki ziyaretlerinin ise ay sonu olacağını ve çözüm durumunda Kıbrıs’ın sahip olacağı birleşik ekonomi koşullarında bütünlüklü sürdürülebilir bir kalkınma modelinin ortaya çıkarılması için KKTC’deki ekonomik çevrenin haritasını çıkarma hedefini taşıyacağını ileri sürdü.

Şu ana kadar elde edilenler temelinde KKTC ekonomisine ilişkin olguların şekillenmeye başladığını belirten gazete, KKTC finans sektörünün büyük ölçüde Türkiye’ye bağlı olması gibi bazı noktaların endişe yarattığını ancak güvenli bir sonucun çıkarılması için daha çok uğraşının gerektiğini savundu.

KKTC ekonomisiyle ilgili veriler de öne süren gazete, aynı haberinin içerisinde, KKTC’deki banka sektöründeki bir kaynağın açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre söz konusu kaynak, Avrupa’dan yıllar önce heyetlerin geldiğini ve her iki tarafla, olası çözümü ve bankalar konusunda ne yapılabileceği konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Aynı kaynak Talat-Hristofyas dönemindeki müzakerelere atıfta bulunarak banka tatillerinin belirlenmesi noktasına kadar bir uzlaşmanın bulunduğunu savundu.

Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’taki banka kaynaklarının, “Kuzey’deki bankalardaki mevduatların çoğunun yurt dışından olduğunu, bunun, paraların, geldikleri kadar kolay çıkmasını engellemediği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Gazete, iletişime geçtikleri siyasi kaynakların, “KKTC ekonomisi, bankalar, vergiler ve diğer konularla alakalı olarak hiç kimseyle konuşmadıkları, görüş ortaklığının bulunmadığı şeklinde açıklama yaptığını” kaydetti