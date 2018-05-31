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KKTC A Milli Futbol Takımı’nın Conıfa Şampiyonasına Katılacak Olması Londra’daki Rumların Tepkisine Yol Açtı

KKTC A Milli Futbol takımının, Londra’da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak olmasının, Londra’da yaşayan Rumların tepkisine yol açtığı bildirildi.

KKTC A Milli Futbol Takımı’nın Conıfa Şampiyonasına Katılacak Olması Londra’daki Rumların Tepkisine Yol Açtı

KKTC A Milli Futbol takımının, Londra’da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak olmasının, Londra’da yaşayan Rumların tepkisine yol açtığı bildirildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:13
KKTC A Milli Futbol Takımı’nın Conıfa Şampiyonasına Katılacak Olması Londra’daki Rumların Tepkisine Yol Açtı

 KKTC A Milli Futbol takımının, Londra’da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak olmasının, Londra’da yaşayan Rumların tepkisine yol açtığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Birleşik Krallık ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’in, Enfield Belediye Meclisi ile sahanın kullanım hakkını elinde bulunduran yetkili derneğe mektup göndererek durumu protesto ettiğini yazdı.

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Gazeteye göre Karaolis, mektubunda “Kuzey Kıbrıs” olarak tasvir edilen bir futbol takımının misafir edilmesinden duydukları “büyük hayal kırıklığının” dile getirildiğini ve sahanın, “yasadışı işgal rejiminin yükseltilmesi” için kullanılmasını önlemeleri çağrısında bulunduğunu kaydetti.
Enfield Belediyesi’nin Karaolis’e konuyla ilgili yanıt gönderdiğini belirten gazete, gönderilen yanıtta, sahanın belediyeye ait olduğunun doğrulandığının, ancak “Enfield Town FC” futbol takımına uzun vadeli kiralanmış olmasından dolayı, sahanın kullanımıyla ilgili alınan kararlara müdahale etme yetkisinin bulunmadığının belirtildiğini yazdı.
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 12:22
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