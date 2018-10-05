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Kit’lerin Ve Belediyelerin Emeklilik Fonlarındaki Borçları Ekonomide Kara Delikler

Kit’lerin Ve Belediyelerin Emeklilik Fonlarındaki Borçları Ekonomide Kara Delikler

05 Ekim 2018 Cuma 09:57
Kit’lerin Ve Belediyelerin Emeklilik Fonlarındaki Borçları Ekonomide Kara Delikler

Fileleftheros gazetesinde bugün “665 Milyon Euro’luk Bomba” başlığıyla manşetten yer alan haberde, Rum tarafındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile belediyelerin emeklilik fonlarındaki açıklarla ilgili büyük problemin, kamu maliyesinin temellerinde ekonomik bir bomba haline gelmekte olduğu ifade edildi.


Üçü büyük olmak üzere beş kamu iktisadi teşebbüsü ile birçok belediyenin, emeklilik fonlarında 665 Milyon Euro’luk birikmiş eksikleri bulunduğunu yazan gazete, Rum Maliye Bakanlığının, kamu maliyesindeki tehlikelerle ilgili raporunda ilgili tehlikelere işaret ettiğini belirtti.

Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) emeklilik fonundaki açığın 134 milyon Euro olduğunu yazan gazete, Elektrik İdaresi (AİK) emeklilik fonundaki açığın 234 milyon Euro, Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’in emeklilik fonundaki açığın 130 milyon Euro, yerel yönetimlerin emeklilik fonundaki açığın ise 144 milyon Euro olduğunu belirtti.

İSTİMLÂK EDİLEN TOPRAKLARLA İLGİLİ TAZMİNATLAR

Aynı gazete, Rum Maliye Bakanlığının, devletin özel arazilerin istimlâk edilmesi konusundaki yükümlülüklerini ise, finansal riskler içeren ciddi bir problem olarak addettiğini de yazdı.

Gazete, devletin mal sahiplerine olan borçlarının geçmiş yıllara göre 2017 yılında 270,8 milyon Euro’ya gerilemesine rağmen, açık davalar bulunduğunu ve bunun sonucunda da devletin mal sahiplerine ödeyeceği tazminatın miktarını bilmediğini ekledi.

HAK SAHİBİ GÖÇMENLERE DAİRELERİ TESLİM EDİLDİ

Gazete başka bir haberinde de, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in dün hak sahibi göçmenlere Strovolo semtindeki 18 yeni dairenin anahtarlarını takdim ettiğini yazdı.

Haberde, aynı amaç için, üç apartmanın çalışmalarının daha tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 05.10.2018 13:05
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