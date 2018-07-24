Kitiu Metropoliti De Sözlüğe Karşı



Kitiu Metropoliti Hrisostomos’un da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesinde, Kıbrıs’ta basının ortak kabul görecek bir dil kullanması için oluşturulan konsensüs sözlüğe karşı çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hrisostomos’un bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “kendilerine gazeteci diyen bazı kişilerin, halkın dilinden söylenmesi zor kelimeleri ve ‘hainlerle ihanet edenleri’ silerek, bugün ‘sözlük’ dediklerini” söylediğini yazdı.

Habere göre Hrisostomos, bu sözlükle “işgalin olmadığının” ima edildiğini ve “Kıbrıs’ın özgür bölümüne Güney Kıbrıs, işgal altındaki bölümüne de Kuzey Kıbrıs denmesi istenerek, bu yöntemle vatanın bölünmesini kabul etmeye götürdüklerini” iddia etti.

