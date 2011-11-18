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Kış aylarının gözdesi: Nar suyu

Tüketimi son günlerde artan nar suyu; vücut direncini arttırıyor, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor ve....

Kış aylarının gözdesi: Nar suyu

Tüketimi son günlerde artan nar suyu; vücut direncini arttırıyor, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor ve....

18 Kasım 2011 Cuma 15:21
Kış aylarının gözdesi: Nar suyu
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Tüketimi son günlerde artan nar suyu; vücut direncini arttırıyor, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Asitli içeceklerin yerine tavsiye edilen ve tüketimi son günlerde artan nar suyunun antioksidan özelliğinin yanı sıra içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncini artırdığı bildirildi. Tüketimin son günlerde ardan ve uzmanlar tarafından sağlık açısından faydalı olduğu belirtilen nar suyu, Adana'da hemen hemen her köşe başında satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören nar suyunun bardağı ise 2-2,5 liradan satılıyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Tetiker, narın içeresinde barındırdığı vitamin ve mineraller bakımından son derece sağlıklı bir meyve olduğunu söyledi. Narın antioksidan özelliğe sahip olduğunu belirten Tetiker, ''Narın ayrıca damarları koruyucu özelliği de var.

Kalp damar hastalıklarını önleyici özelliği olan nar suyu, kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlenmesine de katkıda bulunuyor'' dedi. Asitli içeceklerin vücudun gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Tetiker, vatandaşlardan asitli içecekler yerine soğuk kış aylarında nar suyu tüketmelerinin sağlık açısından yararlı olacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 18.11.2011 15:21
Anahtar Kelimeler:
SoğukVitaminAlgınlığıKışNarMeyveSuyu
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