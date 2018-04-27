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Kiriakidu: “taşınmaz Mal Komisyonu Yeterli Ve Adil Çare Değil”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Stella Kiriakidu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun KKTC’deki Rum malları için “yeterli ve adil çare olmadığını” iddia etti.

Kiriakidu: “taşınmaz Mal Komisyonu Yeterli Ve Adil Çare Değil”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Stella Kiriakidu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun KKTC’deki Rum malları için “yeterli ve adil çare olmadığını” iddia etti.

27 Nisan 2018 Cuma 09:27
Kiriakidu: “taşınmaz Mal Komisyonu Yeterli Ve Adil Çare Değil”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Stella Kiriakidu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun KKTC’deki Rum malları için “yeterli ve adil çare olmadığını” iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Kiriakidu’nun AKPM’nin son toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Taşınmaz Mal Komisyonu’nu,  KKTC’deki Rum mallarını, yasal sahiplerinden uzaklaştırmada “araç” olarak kullandığını öne sürerek, komitenin varlığından, Rum mallarıyla ilgili yükümlülüklerinden kaçmak hedefiyle, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını da baltalayacak şekilde, en kötü biçimde yararlandığını savunduğunu yazdı.

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Gazete, AKPM toplantısında, 1974 Barış Harekatı’nın akabinde göç eden Rumların haklarıyla ilgili birtakım kararlar alındığını ve bu çerçevede, Türk parlamenterlerin Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili sunmuş oldukları değişiklik önerisinin reddedildiğini kaydetti.

Haberde, üretilen kararlarda Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmeye devam etmesinin, liderlerin müzakere masasına geri dönmesi için teşvik edilmesinin, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde geçiş kapılarının açılması önerisinin, iki toplumlu inisiyatiflerinin artırılmasının ve bunun gibi bazı diğer kararların bulunduğu belirtildi.

(GE/ÖK)

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