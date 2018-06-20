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Kiracıköy muhtarı Gaziler köyüne geçiş kapısı açılmasını talep ediyor

“Athienu” (Kiracıköy) Muhtarı Petros Kareklas’ın, “Piroi (Gaziler) köyüne geçiş kapısı açılması talebiyle bugün, Slovak Büyükelçi Jan Skoda ile görüşeceği bildirildi.Haravgi gazetesi, Kareklas’ın ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve Slovakya Büyükelçiliklerine Gaziler köyüne geçiş kapısı açılmasına yönelik talebini dile getirdiği mektup gönderdiğini ve mektupta, Kiracıköy’ün bugünkü durumundan bahsederek, geçiş kapısının açılmasıyla Kiracıköy-Lefkoşa...

Kiracıköy muhtarı Gaziler köyüne geçiş kapısı açılmasını talep ediyor

“Athienu” (Kiracıköy) Muhtarı Petros Kareklas’ın, “Piroi (Gaziler) köyüne geçiş kapısı açılması talebiyle bugün, Slovak Büyükelçi Jan Skoda ile görüşeceği bildirildi.Haravgi gazetesi, Kareklas’ın ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve Slovakya Büyükelçiliklerine Gaziler köyüne geçiş kapısı açılmasına yönelik talebini dile getirdiği mektup gönderdiğini ve mektupta, Kiracıköy’ün bugünkü durumundan bahsederek, geçiş kapısının açılmasıyla Kiracıköy-Lefkoşa...

20 Haziran 2018 Çarşamba 08:07
Kiracıköy muhtarı Gaziler köyüne geçiş kapısı açılmasını talep ediyor

“Athienu” (Kiracıköy) Muhtarı Petros Kareklas’ın, “Piroi (Gaziler) köyüne geçiş kapısı açılması talebiyle bugün, Slovak Büyükelçi Jan Skoda ile görüşeceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Kareklas’ın ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve Slovakya Büyükelçiliklerine Gaziler köyüne geçiş kapısı açılmasına yönelik talebini dile getirdiği mektup gönderdiğini ve mektupta, Kiracıköy’ün bugünkü durumundan bahsederek, geçiş kapısının açılmasıyla Kiracıköy-Lefkoşa arasındaki mesafenin 45-60 dakika olan süresinin 10 dakikaya ineceğini belirttiğini yazdı.

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Habere göre mektupta, Türk tarafının yolun açılmasına pek ilgi göstermediğini iddia eden Kareklas, yolun açılması için yoğun baskı gerektiğini ifade etti.
Haberde, bugünkü görüşmeye “Piroi” (Gaziler) Muhtarı’nın da katılacağı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 12:16
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