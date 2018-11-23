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Kiprianu Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüştü

Lefkoşa, 23 Kasım 18: AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla, Çavuşoğlu’nun Ankara’daki ikametgahında bir araya geldiği bildirildi.

Kiprianu Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüştü

Lefkoşa, 23 Kasım 18: AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla, Çavuşoğlu’nun Ankara’daki ikametgahında bir araya geldiği bildirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Kiprianu Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüştü

Lefkoşa, 23 Kasım 18: AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla, Çavuşoğlu’nun Ankara’daki ikametgahında bir araya geldiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bugün planlı olan görüşmesinin dün akşam Çavuşoğlu’nun ikametgahında, “gözlerden uzak bir şekilde” gerçekleştiğini belirttiler.

Rum radyosunun haberine göre Kiprianu konuya ilişkin açıklamasında, Çavuşoğluyla görüşmesinin dostane bir ortamda gerçekleştiğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a bilgi vermeden, görüşme hakkında başka bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Haberde, Çavuşoğlu’nun Kiprianu ve AKEL Polit Büro Üyesi Tumazos Çelebis’i yemekte ağırladığı da vurgulandı.

Habere göre yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme konusunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama da yapılmadı.

(SB/ÖK)

 

   

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