Güney Kıbrıs:
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12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Kiprianu, Osadchiy’le Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’le bir araya geldi.

Kiprianu, Osadchiy'le Görüştü
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’le bir araya geldi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy arasında AKEL bürosunda gerçekleştirilen görüşmeye, her iki yetkilinin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kiprianu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda bir anlaşmanın mümkün olup olmadığının araştırılması için gerekli olan tüm çabayı sarf etmesi ve olanakları tüketmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

Osadchiy ise açıklamasında, kendilerinin, Kıbrıs sorununun çözümü için her çabayı desteklediklerini, geçmişte de desteklediklerini, ayrıca çözüm için yardımcı olmaya da hazır olduklarını  ifade etti.

(FK/HA)

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