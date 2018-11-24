Kiprianu’nun Ankara Temasları

Lefkoşa, 24 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla önceki gün Ankara’daki görüşmesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen panelde yaptığı konuşma, Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Sadece Çözüm Ortamı Netleştirecek-Andros: Akdeniz’de Askeri İşbirlikleri Tehlikeli – Çavuşoğlu’yla Çok Şey Görüştü” başlıkları altında verdiği haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Perşembe günü Çavuşoğlu’nun Ankara’daki evinde misafir edildiğini yazdı.

Gazete, Kiprianu’nun, Çavuşoğlu’yla ne görüştüğüne ilişkin ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bilgi vermek istediğini söylediği dünkü açıklamasına da haberinde yer verdi.

Çavuşoğlu’ndan Anastasiadis’e herhangi bir mesaj iletip iletmeyeceğinin sorulması üzerine ise Kiprianu, “buna gerek olmadığı, Anastasiadis’in zaten bizzat kendisinin Türk Dışişleri Bakanı’yla teması bulunduğu” yanıtını verdi.

Kiprianu’nun TEPAV panelinde yaptığı konuşmaya da geniş yer veren gazete, Kiprianu’nun söz konusu panelde AKEL’in bilindik tezlerini dile getirdiği yorumunda da bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de dünkü açıklamasında Kiprianu-Çavuşoğlu görüşmesine değindi ve Kiprianu’nun görüşme hakkında önce Anastasiadis’i bilgilendirecek olmasını” doğru bir davranış” şeklinde nitelendirdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Kamuoyu Önünde Konuşulmayacak Şeyler Konuştular – Bazı Şeyler Kamuoyuna Söylenmez”

Haravgi: “Andros Önce Anastasiadis’i Bilgilendirecek – Güvencemiz Barış ve Yeniden Birleşmedir”

Politis: “Askerler Değil İş Birliği – Andros Ankara’da Kıbrıslı Rumların Garantileri Kabul Etmeyeceğini Vurguladı”

(SB/GÜL)

