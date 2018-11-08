Kiprianu Mogherini’yle Görüştü

Lefkoşa, 8 Kasım 18: AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Brüksel’de AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüştü.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Brüksel’de AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüştüğünü, Mogherini’nin görüşmede, AB Komisyonu’nun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı koymaya hazır olduğunu dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Mogherini’yle, Kıbrıs sorunu ve AB’nin sorunun çözümüne nasıl katkı koyabileceğine ilişkin yaratıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mogherini’nin görüşmede, AB’nin ve kendisinin, Kıbrıs sorununun çözümü ve özellikle hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkleri endişelendiren güvenlik konusunda katkı koyma isteğini dile getirdiğini söyleyen Kiprianu, Mogerini’nin “AB’nin bu konuya çok belirli şekillerde katkı koyabileceğini söylediğini” ifade etti.

Kiprianu, “her şeyin, BM Genel Sekreteri’nin iki liderle ve garantör ülkelerle gerçekleştirmekte olduğu müzakereler temelinde alacağı kararlarla değerlendirileceğini” vurguladı.

(SB/ÖK)