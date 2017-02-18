Güney Kıbrıs:
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18 Şubat 2017 Cumartesi 08:57

Kiprianu Kıbrıslı Türk Siyasi Parti Yetkilileriyle Temaslarda Bulunuyor

&nbsp;AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, liderlerin müzakere masasına yeniden dönmesi doğrultusunda, bazı Kıbrıslı Türk siyasi partilerin yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Kiprianu Kıbrıslı Türk Siyasi Parti Yetkilileriyle Temaslarda Bulunuyor
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Lefkoşa, 18 Şubat 17 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, liderlerin müzakere masasına yeniden dönmesi doğrultusunda, bazı Kıbrıslı Türk siyasi partilerin yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun, liderlerin müzakere masasına dönmesine yönelik temaslar başlattığını ve “eğer müzakereler bugün çökerse, yeni bir yeniden yakınlaşmanın ne zaman olacağı bilinmeksizin, çözüm olma fırsatının kaçırılacağı” zemininde hareket ettiğini yazdı.

Gazete, AKEL liderliğinin, müzakereler çerçevesinde adadaki iki taraf arasında, ilkeler temelindeki kalıcı ve işlevsel çözüme götürecek uzlaşılar sağlanması için irade oluşturma ve iki taraf arasında bir kimya yaratma perspektifinin de zor olacağını savunduğunu kaydetti.

Temasların, Kıbrıslı Türk siyasi parti liderlerinin talebi doğrultusunda kamuoyundan uzak yapıldığını belirten gazete, AKEL’in, “artık Kıbrıslı Türklerin güvendiği tek parti” olduğuna dair mesajlar aldığını ve “Kıbrıs Türk partilerinin, Meclis’teki plebisit oylaması sırasında izlediği tutum nedeniyle DİSİ’ye güvenmediği mesajını verdiğini” yazdı.

Gazete, haberinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sosyal medya hesabından, Kiprianu ile yaptığı görüşmeye dair yayınladığı fotoğrafı da aktardı.

Haberde, AKEL’in dünkü Polit Büro toplantısında, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığı ve AKEL’in, müzakerelerde yaşanan krizden ötürü üzüntü duyduğunun ifade edildiği belirtildi.

Gazete, Kiprianu’nun Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit’le de görüştüğünü ve Özyiğit’in, sosyal medya hesabından, Kiprianu ile müzakerelerin geldiği aşamayı görüştüklerini ve zorlukların aşılması için ne yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre Kiprianu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la da görüştü. Haberde, bu görüşmeyle ilgili detay aktarılmadı.

(GE/ÖK)

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