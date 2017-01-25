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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Kiprianu: “iyi Hazırlık Yapılmazsa Konferans Yarardan Çok Zarar Getirecek”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Başarı şansı olması için zemini iyi hazırlanmadan Cenevre tipi yeni bir konferans düzenlenmesine bir sebep yok. Zemin iyi hazırlanmazsa korkarım, yarardan çok zarar getirecek” dedi.

Kiprianu: 'iyi Hazırlık Yapılmazsa Konferans Yarardan Çok Zarar Getirecek”
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“KIBRIS SORUNUNUN NETLEŞTİRİLMESİ İÇİN MAYIS’A KADAR SÜRE”

“II. HRİSOSTOMOS BİR DEFA DA TÜRKÇE SÖYLEDİ...”

Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Başarı şansı olması için zemini iyi hazırlanmadan Cenevre tipi yeni bir konferans düzenlenmesine bir sebep yok. Zemin iyi hazırlanmazsa korkarım, yarardan çok zarar getirecek” dedi.

Haravgi’nin haberine göre Kiprianu, Rum Sayıştay Başkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, açıkta kalan çok önemli meseleler bulunduğuna dikkat çekti ve çeşitli çevrelerce kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla bazı konuların çözümünde zorluk ve engeller olduğunu, bunların aşılması gerektiğini anlattı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve Rum müzakere heyetine  “bu bazı konularla ciddiyetle meşgul olma, Kıbrıs sorununun çözüm ilkelerinde ısrar ederek, zorlukları aşma yöntemi bulma” çağrısı yapan Kiprianu, özetle şunları söyledi:

“Ancak bu şekilde, engellerin aşılıp anlaşma perspektifi ön şartlarının oluşacağını bekleyebiliriz. Bu engellerin aşılma yöntemi bulunana kadar yeniden Cenevre tipi bir konferans toplanmasına sebep yoktur. BM, bugün özlü anlaşmazlık teşkil eden meseleler üzerinde odaklanarak bunların aşılmasına nasıl katkı koyabileceğine bakmalı, herhangi bir konferansı daha sonra toplamalı.”

Politis “Mayıs’a Kadar Takvim” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Kıbrıs sorununun, Rum tarafında 2018’de yapılacak başkanlık seçimleri için kampanya dönemine girilmesinden önce netleştirilmesi için gelecek Mayıs ayına kadar süre verdiğini bildirdi.

“O ZAMANA KADAR NE YÖNE HAREKET ETTİĞİMİZİ NETLEŞTİRMEMİZ GEREK”

Habere göre AKEL’in pazartesi günü Baf’ta düzenlediği Kıbrıs sorunuyla ilgili panelde, bir zaman sınırı olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Kiprianu, AKEL’in asla zaman sınırı koymadığını çünkü meselenin zaman değil, müzakere masasına konulan tezler olduğunu söylemesine karşın seçim kampanyası döneminin başlamasının programları karıştıracağına dikkat çekti.

Kiprianu, “Mayısa yaklaşırsak olgular zorlaşacak çünkü Şubat 2018 başkanlık seçimleri için kampanya dönemi başlayacak. O zamana kadar ne yöne hareket ettiğimizi netleştirmemiz gerek” dedi.

Gazete DİSİ’nin son günlerde, -muhalefet partisi Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek göründüğü sürece DİSİ’nin seçim kampanyasına girmesine neden olmadığı mantığıyla- seçim kampanyasının başlama zamanını konusunda anahtarın AKEL’in elinde olduğunu söylediğine dikkat çekti.

II. HRİSOSTOMOS TÜRKÇE DE SÖYLEDİ…

Öte yandan Fileleftheros, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” dediğini bildirdi.

Habere göre II. Hrisostomos, Baf’taki “Neapolis Üniversitesi”nde düzenlenen yeni yıl pastası kesme merasiminde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ve yürütülmekte olan çözüm çabalarına değinirken şunları söyledi:

“Müzakerelerden iyi bir şey çıkmasını diliyorum, ancak öyle bir şey görmüyorum. Tekrar söyleyeceğim: Çözüm görmüyorum, çünkü Türkler her şeyi istiyor. Biz indirim yapsak bile, halkın onayından geçmeyecek. Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!”

(ŞA/GÜL)

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