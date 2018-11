Kiprianu İle Papadopulos Dün Biraraya Geldi

KİPRİANU YARIN DA ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞECEK



Lefkoşa, 28 Kasım 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün bir araya geldikleri ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bir dizi konu hakkında fikir alışverişinde bulundukları haber verildi.



Fileleftheros gazetesi, “Yalnızca İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümünü Öne Koydular” başlıklı haberinde, Kiprianu ile Papadopulos’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ortak mesajlar gönderdiklerini yazdı.



Anastasiadis’e yönelik mesajların bir yandan dolaylı, bir yandan da net olduğunu kaydeden gazete, Kiprianu ile Papadopulos’un Kıbrıs sorunundaki anlaşmazlıklarını göz ardı etmeyerek, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü çerçevesinin muhafaza edilmesine dair fikir birliklerini öne koyduklarını, buna paralel olarak Anastasiadis’in “yetkilerin desantralizasyonu” konusunda söylediklerinden ikna olmadıklarını kaydetti.



Gazete, Kiprianu ile Papadopulos’un açıklamalarından çıkarılabilecek ilk sonucun, her ikisinin de Anastasiadis’e BM çerçevesi dışında olan, bir diğer ifadeyle iki kesimli iki toplumlu federasyon haricindeki çözümlerin ele alınmasına ilişkin net eleştirilerde bulunmaları olduğunu kaydetti. Kiprianu’nun Papadopulos’u, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisine söyledikleri konusunda bilgilendirdiği de belirtildi.



“Çavuşoğlu’nun, New York’ta görüştüğü Anastasiadis’in yetkilerin desantralizasyonuna ilişkin fikrini kendisine ilettiğinden söz ettiğini” öne süren gazete, görüşmeden çıkarılabilecek ikinci sonucun ise, iki politikacının, aralarındaki anlaşmazlıklardan bağımsız olarak, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü kırmızı çizgi olarak ortaya koymaları ve Anastasiadis’e, konfederasyon veya iki devlet çözümünün tartışılması sürecine girmelerinin söz konusu olmadığını iletmeleri olduğuna dikkat çekti.



İki politikacının görüşmesinin, DİKO Başkanı Papadopulos’un siyasi partilerle başlattığı temaslar çerçevesinde gerçekleştirildiğini yazan gazete, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmeyi verimli olarak nitelediğini iletti.



Gazeteye göre, hiç kimsenin Kıbrıs sorununun oldukça kritik bir aşamada olduğundan kuşkusu olmadığını dile getiren Kiprianu, iki partinin, durumun göğüslenmesi için kendilerini birleştiren şeylere odaklanmaları gerektiğini ifade etti.



İşbirliğinde bulunabilecek ortak temelin, Ulusal Konsey’in ezelden bu yana var olan kararları olduğunu düşündüklerini belirten Kiprianu, bu kararların kendileri için bağlayıcı olduğunu ve Kıbrıs sorununda bir sonuca ulaşılmasını arzu etmeleri gereken temelin bu olduğunu savundu.



Gazeteye göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmeyi kritik ve yapıcı olarak niteledi.



Papadopulos, partisinin, Kıbrıs sorunundaki geçmişteki farklı değerlendirmeler ve anlaşmazlıklara tam anlamıyla saygı duyularak, politikanın başarısızlığının tespiti aynı zamanda konfederasyon ve iki devlet çözümünün tartışılması yüzünden, iki partiyi birleştiren ve hem fikir oldukları şeylerin vurgulanmasının bugün her zamankinden daha gerekli olduğunu düşündüğüne de işaret etti.



Papadopulos, DİKO olarak bunların Rum Ulusal Konseyi’nin oybirliğiyle alınan kararları ve iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, üzerinde hem fikir olunan çözüm çerçevesi olduğunu da dile getirdi.



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun yarın sabah saat 09.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini de yazan gazete, görüşmenin geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmenin içeriği konusunda kendisini bilgilendirmek için, Kiprianu’nun talebi üzerine yapılacağını kaydetti.



Gazeteye göre Kiprianu dün yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nun kendisine ilginç birçok şey söylediğini ve bunların bir gün, gün yüzüne çıkmasını umduğunu ekledi.



Kiprianu-Papadopulos görüşmesi Haravgi’de “AKEL ile DİKO İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümünde Hem Fikir- Kiprianu Çavuşoğlu’nun Dedikleri Konusunda Yarın Başkanı Bilgilendirecek”, Alithia’da “Konfederasyon ve İki Devlet Çözümünün Ortak Reddi”, Politis’te ise “Nerde Duman Varsa Orda Ateş de Var” başlığıyla yer aldı.



