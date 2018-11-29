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Kiprianu İle Neofitu Görüştü

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün AKEL merkez binasında görüştüğü bildirildi.

Kiprianu İle Neofitu Görüştü

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün AKEL merkez binasında görüştüğü bildirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:34
Kiprianu İle Neofitu Görüştü

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün AKEL merkez binasında görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki siyasi parti liderinin, arzu edilen çözümün iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü olduğu mesajını verdiklerini ve müzakerelerin, Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlamasının gerekliliğini vurguladıklarını yazdı.

Gazete, Kiprianu’nun görüşmenin akabindeki açıklamalarında, Neofitu ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bugün yapacağı görüşme öncesinde çok fazla açıklama yapmak istemediğini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Kiprianu, herkesin, Ulusal Konsey’in ezeli tezlerinde ısrarcı olması gerektiğine vurgu yaparak, Neofitu ile bölünme ve konfederasyonun bir seçenek olmadığı konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen Kiprianu, Türkiye’nin garantiler konusunda yalnızca müzakere masasında sınanabileceğini söyledi.

Gazete, Neofitu’nun ise, Kıbrıs sorununda zorlu şartlarla karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, herkesin ortak tezinin, yeniden birleşme için mücadele etmek olduğunu ve ileri sürdükleri “işgalden” kurtulmanın tek yolunun da iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu belirtiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, iki toplumlu ve iki kesimli federasyonun, Kıbrıslı Türkler ile Rumların bir bölümü için ideal bir çözüm olmayabileceğini; ancak garantilerin ve askerin olmadığı, yeniden birleşmiş ve güvenli bir vatan için tek realist yol olduğunu söyledi.

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, özlü diyalogun yeniden başlaması için her türlü desteği vereceklerini de ifade etti.

Haberde, Neofitu’nun, Kıbrıslı Türk siyasi partilerle yaptığı temaslar çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin tutumuyla ilgili edindiği izlenimleri de paylaşarak, iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu Kıbrıslı Türklerin önemli bir bölümünün de istediğini ve konfederal çözüm ile iki devletli çözümden korktuklarını söylediği belirtildi.

(GE/HA)
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