Kiprianu: “desantralize Federasyon Tartışması Yok Yere Açıldı”

Lefkoşa, 14 Ekim 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununa ilişkin son günlerde tartışılan desantralize federasyon konusundaki görüşlerini dile getirdi.Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bir radyo kanalına ve daha sonra katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunundaki durumları “tehlikeli” olarak nitelendirirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ’nin durumun kritikliğini anlayamadığının da görüldüğünü ifade etti.UNFICYP’in geri çekilmesi olasılığının ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapmasının, önlerindeki açık senaryolar olduğunu savunan Kiprianu, Anastasiadis ve DİSİ’nin maalesef bunların ciddiyetini fark edemediğini belirtti.Kiprianu, bunları söylediğini çünkü Anastasiadis’in, herkese, ilerleme iradelerinin bulunduğunu göstermek yerine “her tarakta bezi olduğu” imajını verdiğini söyledi.Kiprianu, Anastasiadis’in, öncesinde inceleme olmadan ve bu tartışmanın kendilerini nereye götüreceği üzerinden düşünmeden, desantralize (merkezi güçlü olmayan) federasyon ile ilgili tartışmayı, hiç yoktan (yok yere) açtığını belirtti.BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin geleceğine ilişkin kararlarını bekledikleri anda, Anastasiadis’in, kendilerini muhtemelen maceralara sürükleyecek bir tartışma açtığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’in, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine ilişkin beyan edilmiş pozisyonuna sahip olduğunu, ancak aniden merkezi hükümetin yetkileri konusunu açtığını ifade etti.Kiprianu, Anastasiadis’in kendilerini, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden başlamasını talep etme ve kendilerinin, Genel Sekreter’e, başka bir yerden başlamayı istediklerini birdenbire söylemeye ittiğini söyledi.BM Genel Sekreteri’nin, müzakereyi kendi çerçevesi ve belirlenen stratejik anlaşmanın sağlanmasına yönelik 6 temel konu temelinde talep ettiğini söyleyen Kiprianu, Anastasiadis’in Guterres çerçevesinin dışındaki konuları ortaya koyduğunu belirtti.“Desantralize federasyon” konusunun, Anastasiadis tarafından, Dimitris Hristofyas’ın başkanlığı döneminde ortaya konulduğunu anımsatan Kiprianu, o dönemdeki tartışmaların Ulusal Konsey tutanaklarında da bulunduğunu, o dönemde Anastasiadis’e “üzerinde anlaşmaya varılmış yetkilerin hangilerinin bırakılmasını istediği” sorusunun sorulduğunu ve ancak daha yanıtın verilmediğini belirtti.Kiprianu, merkezi hükümetin üzerinde anlaşmaya varılmış yetkilerinin hangilerinin ve ne kadarının bölgelere dağıtılmasına hazır olduğuna, Anastasiadis’in bu kez yanıt vermesini umduğunu da söyledi.Kiprianu ayrıca Anastasiadis’e, “Anastasiadis’in kendisinin atıfta bulunduğu hangi sorunu desantralize fedarasyonun çözümleyeceği” sorusunu sorarken garantileri, güvenlik konusunu, yürütme yetkisi gibi konuları çözmeyeceğini belirtti.Kıbrıs sorununun çözümsüz geçtiği her günün, halkı, milliyetçilik ve şovenizmle zehirleyen ve zehirlemekte olan her iki toplumdaki kişileri haklı çıkardığını belirten Kiprianu çözümsüz geçen her günün ayrıca “işgal ve istilanın” sonuçlarını da pekiştirdiğini savundu.(FK/GÜL)