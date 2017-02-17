Güney Kıbrıs:
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17 Şubat 2017 Cuma 08:28

Kiprianu’dan Akıncı Ve Anastasiadis’e Eleştiri

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklarına, müzakerelerin yeniden başlaması için yöntem bulması gerektiğini söyledi.

Kiprianu'dan Akıncı Ve Anastasiadis'e Eleştiri
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Lefkoşa, 17 Şubat 17 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklarına, müzakerelerin yeniden başlaması için yöntem bulması gerektiğini söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre Kiprianu, liderlerin dünkü görüşmesinde meydana gelen olaylardan ötürü üzüntü duyduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, adanın her iki yanında, yeniden birleşme hayali kuran binlerce kişinin de hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

Habere göre Kiprianu, Rum Meclisi’nin aldığı, 1950 Enosis plebisitinin yıldönümünün okullarda kutlanması kararının yanlış bir karar olduğunu yinelerken, Kıbrıs Türk tarafının da bu duruma abartılı tepki gösterdiğini iddia etti.

Anastasiadis’in daha en başından, Meclis’in aldığı bu kararın yanlış bir karar olduğunu kabul etmesi gerektiğini ifade eden Kiprianu, Kıbrıslı Türklerin endişesinin yatıştırılması için yöntem bulunması gerektiğini; ancak bunun yapılmadığını belirtti.

Kiprianu, Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin endişelerini yatıştıracağı yerde, dünkü görüşmede bile krizi yatıştırmaya odaklanmak yerine, sorumluluk yükleme oyunu başlattığını söyledi.

DİSİ’nin, görüşmeden ayrılan tarafın Akıncı olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını belirten Kiprianu, Anastasiadis’in de aynı şeyi, açıklamasında söylediğini kaydetti.

Habere göre Kiprianu, eğer müzakereler şimdi koparsa, Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini ve sorumluluğun da büyük ihtimalle kendilerine atılacağını ifade etti.

Kiprianu ayrıca, kaygılarının önümüzdeki seçim olmadığını ve herkesin, gelecek kuşaklar için kaygılanması gerektiğini söyledi.

(GE/HÖ)

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