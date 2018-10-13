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Kiprianu Çipras İle Görüştü

Lefkoşa, 13 Ekim 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için mevcut aşamada inisiyatif almayacağını düşündüğünü söyledi.Alithia gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Atina’da görüşen Kiprianu, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın ezeli tezlerine önem verdiğini ve Güney Kıbrıs gibi, iki toplumlu ve iki kesimli, garantilerin ve müdahale hakkının olmayacağı bir federasyon...

Kiprianu Çipras İle Görüştü

Lefkoşa, 13 Ekim 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için mevcut aşamada inisiyatif almayacağını düşündüğünü söyledi.Alithia gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Atina’da görüşen Kiprianu, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın ezeli tezlerine önem verdiğini ve Güney Kıbrıs gibi, iki toplumlu ve iki kesimli, garantilerin ve müdahale hakkının olmayacağı bir federasyon...

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
Kiprianu Çipras İle Görüştü

Lefkoşa, 13 Ekim 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için mevcut aşamada inisiyatif almayacağını düşündüğünü söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Atina’da görüşen Kiprianu, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın ezeli tezlerine önem verdiğini ve Güney Kıbrıs gibi, iki toplumlu ve iki kesimli, garantilerin ve müdahale hakkının olmayacağı bir federasyon çözümünü desteklediğini kaydetti.
Habere göre Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilerleyen günlerde görüşeceklerini ve Guterres’in de bu görüşmenin ne gibi sonuçlar doğuracağını görmeyi beklediğini; bu sonuçları Lute’un raporuyla birlikte değerlendireceğini ve kendisinin New York’ta yaptığı temaslardan edindiği izlenimlerle de, nasıl ilerleyeceğini belirleyeceğini söyledi.
Kiprianu, Çipras’a müzakerelerin yeniden başlamasında yaşanan gecikmeden dolayı endişeli olduğunu da ilettiğini ve bu gecikmenin, adanın kalıcı bölünmesine yol açabileceğini söylediğini belirtti.
Çipras ile Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondajlarla ilgili tutumu, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ve Kıbrıs Türk toplumunda yaşanan olumsuz gelişmeleri gibi konuları da görüştüklerini kaydeden Kiprianu, zaman geçtikçe, federal çözümü savunanların azaldığını, iki devletli çözümü savunanların da arttığını söyledi.
(GE/ŞEB)
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