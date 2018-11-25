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Kiprianu: “anastasiadis, Kıbrıs Sorununda Netanhayu’dan Etkileniyor”

Lefkoşa, 25 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu\'nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan “olumsuz etkilendiğine”  ilişkin değerlendirmeleri basında yer almaya devam ediyor. 

Kiprianu: “anastasiadis, Kıbrıs Sorununda Netanhayu’dan Etkileniyor”

Lefkoşa, 25 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu\'nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan “olumsuz etkilendiğine”  ilişkin değerlendirmeleri basında yer almaya devam ediyor. 

25 Kasım 2018 Pazar 12:55
Kiprianu: “anastasiadis, Kıbrıs Sorununda Netanhayu’dan Etkileniyor”

Lefkoşa, 25 Kasım 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu\'nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan “olumsuz etkilendiğine”  ilişkin değerlendirmeleri basında yer almaya devam ediyor. 
Haftalık Kathimerini, Kiprianu’nun son günlerde basında yer alan Anastasiadis-Netanyahu ilişkisiyle ilgili açıklamalarını “MEB’de Türkiye’ye İsrail Engeli” başlıklı haberde değerlendirdi.
Kiprianu’nun “Başkan Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa yaklaşımının değişmesinde Sayın Netanyahu’nun rolüne dair çok şey işitiliyor” ifadesini kullandığına işaret eden gazete, Kiprianu’nun bu dönemde yaptığı bu açıklamanın, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkinin, hassas Doğu Akdeniz eksenindeki ilişkilerin üzerine bina edildiği ve geliştirildiği çerçeveyi de perde önüne taşıdığına dikkat çekti.
Habere göre, Kiprianu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözüm prosedüründeki itirazlarının, İsrail’in bir çözüm olması halinde Türkiye’nin kesin olarak Kıbrıs’ta kalacağı, dolayısıyla elinin Doğu Akdeniz’in üzerinde olacağı yönündeki kaygılarını dikkate aldığına inanıyor. 
Gazetenin işaret ettiği diplomatik kaynaklar, Anastasiadis ile Netanyahu arasındaki yakın kişisel ilişkileri reddetmemekle birlikte devletler arası yakınlaşmanın mütekabiliyet esasına dayandığını ancak Güney Kıbrıs ile İsrail arasında bunun daha önce hiç gerçekleşmediğini vurguladı.  
(ŞA/FEZ) 


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