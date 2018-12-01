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Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflar arasında aramakta olduğu “referans şartlarıyla” birlikte, durumun daha da karmaşıklaştığını ileri sürdü.

Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflar arasında aramakta olduğu “referans şartlarıyla” birlikte, durumun daha da karmaşıklaştığını ileri sürdü.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflar arasında aramakta olduğu “referans şartlarıyla” birlikte, durumun daha da karmaşıklaştığını ileri sürdü.

Haravgi gazetesinin yukarıdaki başlıkla yayımladığı habere göre, Astra’ya açıklamalarda bulunan Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Kıbrıs sorununun çözüm hedefi konusunda tutarsız olduğu konusunda da eleştirdi.

Crans Montana’dan bugüne kadar basit bir sahne var olduğunu, çünkü BM Genel Sekreterinin taraflara, sürecin kaldığı yerden devam etmesini kabul ettikleri konusunda ikna olmayı arzu ettiğini ilettiğini ifade eden Kiprianu, “referans şartlarıyla” birlikte sahnenin artık çok daha karmaşık olduğunu öne sürdü.

“Şu ana kadar hiç kimsenin Jane Holl Lute’un bu meseleleri nasıl algıladığını bilmediğini” iddia eden Kiprianu, Ulusal Konsey’de sorduklarını ve aldıkları yanıtın karmaşık olduğunu öne sürdü.

Anastasiadis’in sözel aşamada iki kesimli iki toplumlu federasyonu tartıştığı konusunda güvence veriyor olabileceğini, fakat artık ikna edici olmadığını da söyleyen Kiprianu, geçtiğimiz Mart’tan bu yana Anastasiadis’in farklı bir çerçeve aradığını duyduğunu ve bunun birçok kişi tarafından da belgelendiğini ifade etti.

Kiprianu “bize federasyon olduğunu söyleyecekleri, fakat konfederal unsurlara veya iki devlet çözümüne sahip olan bir çözüme ulaşılmamasını umduğunu” da ekledi.

AKEL HEYETİ NEW YORK’A GİDİYOR

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki parti heyetinin, bir dizi temasta bulunmak için yarın New York’a hareket edeceğini de aktardı.

Gazete parti heyetinin New York’ta BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilcileri, Başpiskopos Dimitrios ve Amerika’daki Rumlarla temaslarda bulunacağını ekledi.

(İY/ ŞEB)                   


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